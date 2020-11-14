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С миру по ветке. Чиновники и общественники помогли сделать лыжню в парке имени Ленина. Фоторепортаж

Новости
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Представители министерства спорта Алтайского края вместе с общественниками и жителями Барнаула проложили лыжню в парке имени Ленина (рядом с «Лесной сказкой»). Акция состоялась днем в субботу, 14 ноября. Как это было - смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

Участие приняли министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, глава фонда имущества, управляющий парком «Изумрудный», депутат АКЗС Владислав Вакаев, общественник Юрий Красильников, секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ Антон Арцибашев и другие. Они расчистили территорию от мусора и кустарников для будущей трассы.

Лыжня будет длиной в один километр. Она расположена с минимальным пересечением пешеходного трафика, уточнили в минспорта. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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