Плюс 14 умерших и 241 новых случаев. Как коронавирус шагает по Алтайскому краю.

Новости 14.11.2020 14:18 912

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 241 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 380 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 - 6.

По данным оперштаба, новые случаи были подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 82, Бийск – 17, Заринск – 10, Рубцовск – 9, Белокуриха, Славгород, Яровое, Первомайский район – по 6 заболевших, Новоалтайск, Заринский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевской, Курьинский, Локтевский, Петропавловский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алейский, Завьяловский, Каменский, Косихинский, Смоленский, Советский, Солонешенский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 22 445 человек, уже выздоровели 18 930 человек. За сутки умерло 14 человек с коронавирусом, из них непосредственно от тяжелого течения инфекции – шестеро. За весь период умерло 954 человека, от коронавирусной инфекции – 466 человек, иные причины привели к смерти – 484 человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 14 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 547 человек. Кроме этого, 1 918 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

3 658 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1 257 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Количество тяжелобольных – 634, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 179.

В инфекционных госпиталях края развернуто 5903 койки, к кислороду имеют подключение 3113, с ИВЛ – 503. Резервных коек- 1435.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 745886 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 273,07 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6 895 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований - 7324 за минувшие сутки.