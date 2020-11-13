Китайские секты, азербайджанские флаги и кнут для нерадивых чиновников. Что творилось в Сибири с 7 по 13 ноября

Аэродром имени Егора Летова возобновил работу, пастора пятидесятников призвали не заниматься политикой, а китайскую секту, которая на родине запрещена уже 20 лет, в России запретили только сейчас. Это лишь малая толика происшедшего в Сибири за неделю 7-13 ноября, которая выдалась весьма богатой на события. О политических перипетиях и инфраструктурных тектонических сдвигах в Сибирском федеральном округе читайте в еженедельной сводке «Политсибру».

Новосибирская область

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своём Telegram-канале предложил ввести в Новосибирской области режим ЧС из-за коронавируса после того, как узнал о приостановке в регионе плановой медицинской помощи.

«Даже частичный отказ от плановой медпомощи – это чрезвычайная мера, и, если ее вводят, значит должен быть объявлен режим чрезвычайной ситуации. По действующей классификации, если пострадавших от ЧС более 500 человек, то это ЧС федерального уровня», – написал политик.

Республика Хакасия

Новосибирский суд признал местное отделение китайской секты «Фалуньгун» экстремистской организацией, её деятельность в России теперь запрещена. В самом Китае секту запретили ещё в 1999 году из-за помешательств и суицидов, а также психических расстройств и отказа от медицинской помощи её членов.

Что касается политической ситуации, то над губернатором республики Валентином Коноваловым продолжают сгущаться тучи. Telegram-канал Abakan Today сообщает, что ситуация со здравоохранением в республике вызвала сильное раздражение и даже «шок» полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло. Он на несколько дней остался в Абакане, чтобы решить накопившиеся проблемы. Кроме того, решением президента РФ Владимира Путина в Хакасию направлен медицинский отряд специального назначения Министерства обороны для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест.

Есть версия, что Валентина Коновалова дискредитируют намеренно и целенаправленно. На эту тему обширный материал опубликовала «Тайга-инфо».

Алтайский край

Весьма широкий резонанс получило известие о том, что в Алтайском крае заразились коронавирусом трое медиков, получивших вакцину от него, изготовленную новосибирским «Вектором». Местный оперштаб пояснил, что иммунитет формируется в течение трёх недель между первой и второй прививками, но исправит ли этот аргумент репутацию препарата, пока неясно.

Экономика или политика? Почему электроэнергия в Алтайском крае вновь собирается дорожать Новости 11.11.2020 10:40

Республика Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выздоровел от коронавируса и вышел на работу. Об этом «Политсибру» рассказали в его пресс-службе. Также республика отметилась в числе регионов с наиболее тяжёлой эпидситуацией.

Помимо ковидной повестки, в республике развивается энергетическая. Так, президент РФ Владимир Путин согласовал установление единого тарифа на передачу электроэнергии для двух Алтаев. Следствием станет повышение конечных тарифов на 2% для жителей Алтайского края и понижение на 25% – для населения Республики Алтай. Почему политики в этой истории не меньше, чем экономики, читайте в отдельном материале «Политсибру».

Кузбасс

В Кемеровской области тоже есть важные новости в энергетической сфере. Так в проект рекомендаций комитета по энергетике Госдумы РФ профильным ведомствам решено включить завершение строительства Крапивинской ГЭС. Построенный на 60% объект был заморожен в 1989 году. Ориентировочная мощность ГЭС может составить 345 МВт, а стоимость её достройки предварительно оценивается в 45 млрд рублей.

Сергея Цивилёва Тем временем, на губернатора Кузбасса подало в суд местное предприятие общепита за запрет на работу ночью.

Томская область

Утром 13 ноября задержан мэр Томска Иван Кляйн, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Он стал третьим мэром Томска подряд, которого задерживают правоохранители. По данным следствия, Кляйн препятствовал строительству жилых домов в интересах своего пивзавода.

Кроме того, до города докатились отголоски и более глобальных событий. После окончания конфликта в Нагорном Карабахе по главному проспекту Томска устроили автопробег около 15 машин, люди в которых размахивали флагами Азербайджана. Акция была оперативно пресечена силовыми структурами.

Красноярский край

Краевое управление ФСБ депортировало восьмерых иностранных студентов за оправдание терроризма. По данным силовиков, студенты являлись сторонниками запрещенного в РФ террористического движения «Джамаат Ансаруллох», проводили религиозные сборы и оправдывали боевиков. Ниже представлено видео задержания.

Иркутская область

В отставку подала глава Минздрава Наталия Ледяева. Напомним, ранее её отстранили от работы на время проверки по делу о поставках в медучреждения поддельных медицинских масок. Областной следком расследует их поставку на сумму свыше 40 млн рублей. Ранее сообщалось также, что по делу о закупках для медицинских учреждений Приангарья задержан сын Ледяевой.

Спикер областного парламента подарил на день рождения губернатору региона Игорю Кобзеву пряник (для жителей Иркутской области) и кнут – для чиновников, которые работают недостаточно хорошо.

Республика Тыва

Главный редактор местной газеты рассказал сотрудникам ФСБ, что глава республики Шолбан Кара-оол угрожал издателю газеты (экс-депутату регионального парламента и помощнику спикера Хурала) внесудебной расправой. Журналист попросил силовиков провести проверку в отношении Кара-оола и его окружения «с целью предотвращения теракта».

Омская область

Главврач Больницы скорой медицинской помощи №1, в которой лечился Алексей Навальный, назначен министром здравоохранения региона. Губернатор области Александр Бурков назначил Александра Мураховского на пост главы министерства после того как уволил оттуда Ирину Солдатову в связи с резонансным скандалом, касавшимся проблем с госпитализацией пациентов.

Также в Омской области всё-таки появится аэродром имени Егора Летова. Собственник участка Александр Анисимов добился перевода земли из категории сельхозназначения в категорию земель для размещения посадочной площадки. Напомним, в ходе голосования о переименовании российских аэропортов множество жителей РФ высказались за присвоение омскому аэропорту имени культового музыканта, однако в итоге аэропорт назвали иначе. Тогда Александр Анисимов решил организовать на своём участке аэродром и назвать его именем Егора Летова, исполнив таким «обходным» путём желание россиян.