На новый год из-за коронавируса Барнаул останется без детских елок и фейерверка

Новости 13.11.2020 16:02 336

Формат новогодних мероприятий обсудили на специальном заседании в мэрии Барнаула. Части традиционных мероприятий в Барнауле не будет. Кроме открытия ледового городка, в краевой столице откажутся от концертных программ на Сахарова и районных площадках.

Как сообщила заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук, по причине сложной эпидемиологической обстановки, в регионе согласно постановлению главного санитарного врача РФ, решено не проводить в 2020 году традиционные новогодние представление для учащихся начальных классов, не будут проводить новогодние утренники в школах и детских садах, но до 25 декабря все младшеклассники получат новогодние подарки.

Город к праздникам украсят до 14 декабря. Главную городскую елку традиционно установят на площади Сахарова, здесь же поставят несколько небольших горок для детей, ледовые барельефы, снежные и ледовые скульптуры. К работе по обустройству новогоднего снежного городка планируют приступить в начале декабря. Он будет доступен для посещения горожан по завершению работ, сообщает пресс-служба мэрии города.