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Новым начальником управления лесами Алтайского края назначен Андрей Стрелковский

Новости
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Он  исполнял обязанности руководителя управления лесами после возбуждения уголоного дела против экс-начальника Владимира Черных.  Также, по данным «Банкфакса»  возможно на пост главы  минприроды алтайского края будет назначен  алейский градоначальник Иван Маскаев.

Напомним,  дело возбуждено против  бывшего начальника управления лесами Владимира Черных, а также бывшего начальника - лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии края Сергея Пухирева. Чиновники обвиняются по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что в 2016 году к начальнику-лесничему обратился  бизнесмен.  Он попросил  вырубить  часть лесных насаждений на территории Белокурихинского участкового лесничества в Смоленском районе. На освободившемся участке он намеревался построить горно-лыжную трассу.  Пухирев доложил о ситуации Владимиру Черных.  

В 2017 году, вступив в предварительный сговор, чиновники распорядились провести рубки лесных насаждений в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва, что действительности не соответствовало, так как целью рубок было выполнение просьбы предпринимателя. Превышая полномочия, должностные лица нанесли непоправимый вред экологии края, а также ущерб лесному фонду на сумму около 1 миллиона рублей, разобрался следком.

Информация об этом была распространена в конце августа, а в сентябре  в отставку ушел министр природных рессурсов Владимир Попрядухин. На данный момент временное исполнение обязанностей возложено на заместителя министра, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Беребердину.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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