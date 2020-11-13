Новым начальником управления лесами Алтайского края назначен Андрей Стрелковский

Он исполнял обязанности руководителя управления лесами после возбуждения уголоного дела против экс-начальника Владимира Черных. Также, по данным «Банкфакса» возможно на пост главы минприроды алтайского края будет назначен алейский градоначальник Иван Маскаев.

Напомним, дело возбуждено против бывшего начальника управления лесами Владимира Черных, а также бывшего начальника - лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии края Сергея Пухирева. Чиновники обвиняются по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что в 2016 году к начальнику-лесничему обратился бизнесмен. Он попросил вырубить часть лесных насаждений на территории Белокурихинского участкового лесничества в Смоленском районе. На освободившемся участке он намеревался построить горно-лыжную трассу. Пухирев доложил о ситуации Владимиру Черных.

В 2017 году, вступив в предварительный сговор, чиновники распорядились провести рубки лесных насаждений в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва, что действительности не соответствовало, так как целью рубок было выполнение просьбы предпринимателя. Превышая полномочия, должностные лица нанесли непоправимый вред экологии края, а также ущерб лесному фонду на сумму около 1 миллиона рублей, разобрался следком.

Информация об этом была распространена в конце августа, а в сентябре в отставку ушел министр природных рессурсов Владимир Попрядухин. На данный момент временное исполнение обязанностей возложено на заместителя министра, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Беребердину.