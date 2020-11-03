Губернатор республики Алтай Олег Хорохордин выздоровел от коронавируса

Новости 13.11.2020 15:08 352

Об этом «Политсибру» сообщил пресс-секретарь губернатора республики Михаил Максимов.

«Тесты показали отрицательный результат, глава перешёл на очный формат работы и находится на рабочем месте», - пояснил он.

Известно, что Олег Хорохордин работает на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Алтай.

Напомним, о своей болезни Хорохордин сообщил 3 ноября. Он пояснил, что болезнь протекает бессимптомно, в связи с этим глава республики работал в дистанционном формате.