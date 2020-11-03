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Губернатор республики Алтай Олег Хорохордин выздоровел от коронавируса

Новости
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Об этом «Политсибру»  сообщил пресс-секретарь  губернатора республики Михаил Максимов.

«Тесты показали отрицательный результат, глава перешёл на очный формат работы и находится на рабочем месте», - пояснил он.   

Известно, что Олег Хорохордин работает на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Алтай.  

Напомним, о своей болезни Хорохордин сообщил 3 ноября.   Он пояснил, что болезнь протекает бессимптомно, в связи с этим глава республики работал в дистанционном формате.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию

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Он стал уже седьмым губернатором СФО, заразившимся ковидом

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Старушка Шепокряк

Очень плохо, не оправдал доверие, жителе республики ожидали летальный исход.

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