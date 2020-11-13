В Алтайском крае установили специальный рефрижератор для тел, которые не могут забрать родственники

Хранилище для трупов на 27 мест установили рядом с горбольницей №11. По информации регионального Минздрава, там будут хранить тела после вкрытия, которые по каким-либо причинам не могут забрать родственники.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения Алтайского края, такая мера позволит разгрузить основной морг и оперативнее проводить вскрытие умерших в ковидном госпитале
Установка хранилища позволит освободить основной морг горбольницы № 11 и оперативнее проводить вскрытие умерших в ковидном госпитале, считают в ведомстве.
"Сейчас там монтируют полки и подключают коммуникации. Часто родственники не могут забрать тело – кто-то далеко живёт, а кто-то сам болеет, в госпитале", – пояснили "Толку" в минздраве региона.
Напомним, ранее ситуация с большой очередностью тел на вскрытие обсуждалась в публичном пространстве. Одной из причин ее возникновения патологоанатомы назвали задержку получения тел родственниками.
«Не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать», сказал Главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев.
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