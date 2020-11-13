Телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции собрал более 100 тысяч подписчиков

Новости компаний 13.11.2020 19:00 214

Аудитория телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции превысила 100 000 подписчиков. Официальный канал ВТБ Капитал Инвестиции стал первым на рынке среди ресурсов российских банков и брокеров в Telegram, преодолевшим данную отметку. Сегодня это один из крупнейших каналов по тематике инвестиций. В нем представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.

Канал ВТБ Мои Инвестиции был запущен осенью прошлого года командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции по их личной инициативе. В июне этого года было принято решение развивать его официально как один из информационных ресурсов ВТБ. С этого момента его аудитория выросла почти в четыре раза.

Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ активно работает по данному направлению: запущена Школа инвестора ВТБ, также два раза в неделю проводятся обучающие онлайн-конференции, в том числе с представителями эмитентов.