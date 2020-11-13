Будь осторожны в местах проведения работ на тепловых сетях

Новости компаний 13.11.2020 17:50 234

Для алтайских школьников продлили каникулы до 15 ноября. Но даже в атмосфере отдыха ни взрослым, ни детям нельзя забывать о безопасности. Сибирская генерирующая компания напоминает, что нужно быть внимательными в местах, где идут ремонтные работы или есть признаки повреждения теплосети.

На улице все холоднее, а значит, теплоноситель становится горячее. Несмотря на ежегодные большие объемы перекладки теплосетей, трубы, пусть и в меньших количествах, но продолжают «рваться» зимой, не выдерживая перепадов температур. Участки проведения работ не всегда сразу засыпают грунтом, иногда их временно оставляют открытыми. Это техническая необходимость. Например, чтобы проверить трубопровод во время запуска тепла после ремонта.

Горожанам нужно быть осторожными вблизи мест проведения ремонтов, а также при обнаружении признаков повреждения на теплотрассах.

Не подходите к месту парения или разлива воды.

Не заходите за ограждения.

Не снимайте предупредительные знаки и не срывайте ленты.

Не мешайте ремонтным работам.

Специалисты теплосетей должны обеспечить безопасность во время проведения работ не только для ремонтных бригад, но и для жителей, проживающих вблизи траншей с трубопроводами. Основные технологические требования по ремонту тепловых сетей указаны во множестве нормативных документов, главные из которых — Стандарт №34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» и СНиП №41-02-2003, 2.04.07-86, 3.05.03-85 «Тепловые сети».

Вне зависимости от города и вида ремонта эти требования — одинаковые.

Что обязательно должно быть на месте ремонта?

Предупредительные знаки.

Ограждения или сигнальные ленты.

Освещение участка в ночное время, если ремонт не завершен.

При необходимости — мостики переходов с перилами.

При обнаружении любых признаков повреждения или нарушений техники безопасности на объектах ремонта — звоните в диспетчерскую службу СГК в вашем городе.

Барнаул: 8 (3852) 57-97-15,

Бийск: 8 (3854) 43-23-63,

Рубцовск: 8 (38557) 2-20-71, 2-20-91.