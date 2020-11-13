«Достойный наследник»: воспитанник Центра «Наследники Ползунова» выиграл миллион рублей на обучение

Александр Кустов – скромный и умный парень, ученик 11 класса гимназии № 45, воспитанник Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК на базе АлтГТУ. Совсем недавно он стал победителем Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и обладателем 1 миллиона рублей.

От тестирований к кейсам

Конкурс «Большая перемена» стартовал в конце марта. С этого момента школьники со всей страны начали проходить тестирование. Вместе с ними начал и Саша. Тесты выдали ему маршрут под названием «Создавай будущее!». На такой призыв нельзя не откликнуться.

Первый кейс был посвящён искусственному интеллекту на АЭС.

«Мне нужно было изучить структуру атомной электростанции, придумать, в какую часть электростанции можно внедрить искусственный интеллект, и какую задачу он бы выполнял. Так, например, искусственный интеллект можно использовать для слежения за уровнем загрязнения воздуха, для поиска киберугроз, для наблюдения за территорией объекта через компьютерное зрение. Также, учитывая все особенности атомных электростанций, мы должны были решить, где их можно расположить без вреда окружающей среде», – рассказывает Александр.

Полуфинальный кейс принёс пользу школьникам – Саша вместе с другими участниками конкурса разрабатывал приложение для учащихся школ в социальной сети Вконтакте. Анализ и опрос целевой аудитории показал, что больше всего школьников беспокоят экзамены. Им и было посвящено приложение. Там разместились тесты и конспекты со школьным материалом.

«Финальный кейс был очень интересным. Если честно, я не думал, что, решив его, выиграю, – делится Александр. – Мы создавали город будущего. Современное и экологически чистое пространство, которое бы полностью отвечало потребностям человека XXI века».

Всего победителями конкурса «Большая перемена» стали 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Ученики 11 классов получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей, которые можно потратить на образование или покупку образовательных гаджетов.

«Наследник Ползунова»

С 8 класса Александр занимается в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» по направлениям «Математика» и «Физика». В Центр он попал благодаря своим знаниям и любви к точным наукам, успешно пройдя тестирование и собеседование.

«В «Наследниках» нас учат не только точным наукам, но и проектной деятельности. К примеру, два года назад в рамках Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко мы с ребятами из Центра представляли проект «Исследование стероидов сетью микродронов». Это был один из моих первых серьёзных проектов. Можно сказать, что благодаря знаниям, полученным в Центре «Наследники Ползунова», я добился сейчас таких результатов», – рассказывает Саша.

Миллионер из Сибири

Миллион рублей был зачислен на банковский счёт, но потратить его можно только на образование.

«Их можно потратить на получение первого и второго высшего образования или на дополнительное образование. В ближайшее время я не планирую их тратить, так как собираюсь поступить на бюджет», – делиться Александр.

Вузы Александр выбирает в Сибирском федеральном округе, поближе к дому. По его словам, на данный момент приоритетным для него является Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.

«Рассматриваю факультет информационных технологий, направление «Информационная безопасность». С АлтГТУ я уже сроднился, столько лет сюда прихожу. И педагоги прекрасные. Я хочу продолжать с ними работать и в дальнейшем», – заканчивает рассказ о своей победе Александр и отправляется на очередное занятие в «Наследниках», чтобы снова погрузиться в мир естественных и точных наук.

Справка:

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017−2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.