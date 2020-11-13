Сирот - все больше, квартир - меньше. Следком оценил закупку жилья в Алтайском крае

В Алтайском следкоме проанализировали ситуацию с закупкой жилья для детей-сирот и сделали вывод, что доля получивших жилье в общей массе детей сирот снижается. Денег, выделяемых на эти цели из федерального и краевого бюджетов явно мало, а целевого строительства для них в регионе нет.

«Со стороны следственных органов СК по Алтайскому краю в силу компетенции предпринимаются различные меры для разрешения сложившейся ситуации – от профилактики совершения преступлений в сфере закупок и обеспечения жилыми помещениями граждан до расследования уголовных дел о халатности должностных лиц органов власти», - сообщает Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Она отмечает, что силовыми ведомствами принят ряд мер, направленных на выявление преступлений при закупке квартир, а также на пресечение злоупотреблений со стороны чиновников, в чьи обязанности входит реализация мер по социальной поддержке детей-сирот. Кроме того, будет организован действенный контроль за качеством предоставляемых данной категории граждан жилых помещений и за эффективным освоением бюджетных средств.

Напомним, 14 октября глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что Алтайский край вошёл в число самых проблемных регионов по обеспечению детей-сирот жильём и затребовал от местного подразделения доклад с детальным анализом ситуации. На следующий день – 15 октября – алтайский следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту халатности чиновников местного Минстроя при обеспечении детей-сирот жильём. А 16 октября выяснилось, что не всё гладко и в предоставленных всё-таки сиротам квартирах. Следственными органами организована проверка сообщений СМИ о коммунальных проблемах дома в Камне-на-Оби, в котором живут сироты.

15 октября в Алтайском крае указом главы региона Виктора Томенко была создана рабочая группа по решению проблемы обеспечения жильём детей-сирот.