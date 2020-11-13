237 заражений и 10 смертей: заболеваемость в Алтайском крае остаётся стабильно высокой

Новости 13.11.2020 12:45 514

За сутки 12 октября в Алтайском крае зафиксировано 237 заражений коронавирусом. 10 человек погибли (от коронавируса – трое), 162 выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На 13 ноября в инфекционных госпиталях пребывает 2700 пациентов с коронавирусом, 1909 – с похожей на него пневмонией, трое – с другими болезнями. Ещё 1397 человек долечивают пневмонию дома, а 4086 "бессимптомников" наблюдаются амбулаторно. Количество тяжелобольных составляет 654 человека, на аппаратах ИВЛ – 175. Минздравом края развернуто 5903 койки, к кислороду подключены 3113 из них, ИВЛ оснащены 503. Резервных коек насчитывается 1291.

Из 22 204 заболевших: 6493 – у больных внебольничной пневмонией, 9612 – у заболевших ОРВИ, в 6099 случаях – бессимптомное течение.

Всего на коронавирусную инфекцию в крае обследовано 738 991 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 272,37 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6682 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований - 7079 за минувшие сутки.