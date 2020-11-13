Барнаул «перенарежут». К выборам в парламент Алтайского края изменят несколько избирательных округов

Избирательная комиссия Алтайского края предложила скорректировать схему одномандатных избирательных округов на выборах в АКЗС. Для это потребуется «отрезать» часть одного «переросшего» барнаульского округа в пользу соседних, сообщает пресс-служба краевого парламента.

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По словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, все округа сформированы так, чтобы в среднем там проживало около 55,5 тысяч избирателей (+/- 10%). Но округ № 22 (часть Индустриального района Барнаула) в последние годы значительно перерос - по данным на 1 июля 2020 года здесь зарегистрировано 76,5 тысяч избирателей (на 1 января 2016 года было 59,3 тысячи).

И по закону отклонение от средней нормы представительства более чем на 20% нужно корректировать.

От округа № 22 «отрежут» несколько домов или улиц в пользу смежных 23-го (часть Индустриального района Барнаула), 24-го и 25-го (оба находятся в Ленинском районе Барнаула).

Этот вопрос депутаты АКЗС рассмотрят на сессии 27 ноября.

Напомним, действующую систему утвердили в 2016 году, она рассчитана на 10 лет. По ней край поделен на 34 одномандатных округа. В том числе девять в Барнауле, три в Бийске, два в Рубцовске, один в Новоалтайске, остальные округа включают по нескольку районов или город плюс районы. На выборах от каждого округа избирается по одному депутату, еще 34 человека проходят в АКЗС по спискам партий.

Вот так выглядят пока еще действующие округа.