На Барнаульском сельхозрынке нашли нарушения эпидрежима в семи торговых точках

Сотрудники Роспотребнадзора, представители Общероссийского народного фронта и члены народной дружины «Барнаульская» 12 ноября провели очередной рейд по соблюдению требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. На соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям были проверены торговые точки сельскохозяйственного рынка на улице Северо-Западная, 6, сообщает пресс-центр мэрии.

Проверяющих здесь не ждали, продавцы были уверены .что все необходимые мероприятия проводит администрация рынка. Однако отметки в журнале контроля температуры не было у одного из индивидуальных предпринимателей, хотя женщина пыталась убедить специалистов, что измеряла утром температуру. Также у проверяющих остались сомнения, что рабочие поверхности торговой точки, с которыми могут соприкасаться покупатели, обрабатываются дезинфицирующими средствами. Пластиковые бутылки с соками и напитками, выставленные на прилавке, были просто пыльными.

Еще один продавец в качестве дезсредства показала завернутые в полиэтилен таблетки, но не смогла объяснить, в каких пропорциях они разводятся, какое действие оказывают.

Часть работников прилавка используют для обработки поверхностей бытовое отбеливающее средство «Белизна», которое, если судить по аннотации на емкости, предназначено для дезинфекции и отбеливания тканей при стирке.

Всего было проверено на рынке 35 торговых точек. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции выявлены в семи.