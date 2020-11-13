Сергей Белоусов: Задача государства - удовлетворить устойчивый запрос населения на качественное здоровое питание

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в отраслевой сессии «Производство органической продукции как инструмент устойчивого развития АПК» онлайн форума «Всемирный день качества-2020»

Сергей Белоусов: Задача государства - удовлетворить устойчивый запрос населения на качественное здоровое питание

Обращаясь к участникам Форума Белоусов заметил, что в соответствии с Указом Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" здоровье человека, качество и продолжительность его жизни – находятся у государства в приоритете. При этом, достижение целевых показателей напрямую связано с качеством продукции агропромышленного комплекса.

Эталоном качественной продукции сегодня является органическая продукция, выращенная без использования пестицидов, химикатов, а также гормонов роста. От поступательного развития этого сегмента сельского хозяйства зависит устойчивое развитие всего агропромышленного комплекса и будущее следующих поколений -уверен парламентарий.

Вместе с тем, в отдельных субъектах Российской Федерации до сих отсутствуют сертифицированные производители, а органическая отрасль не включена в приоритетные направления развития аграрного сектора.

Учитывая стремительно растущий спрос на органическую продукцию во всем мире, важно сосредоточиться на расширении географии и увеличении объемов производства органической продукции, в целях создания новых рабочих мест и экономического оздоровления субъектов Российской Федерации. Решение по мнению сенатора кроется в проработке комплекса условий, необходимых для повышения инвестиционной привлекательности органического сельского хозяйства как на федеральном так и региональном уровнях.

Сергей Белоусов также отметил, что в ближайшее время вряд ли получится удовлетворить устойчивый запрос населения на качественное здоровое питание только за счет лишь органической продукции. Вместе с тем, тренд на «зеленую» продукцию с контролируемым уровнем добавок, которых в органике быть не может по определению, помог бы в решении этой задачи. Это еще одно важнейшее направление в пищевой индустрии, которое поможет вытеснить с рынка продукцию сомнительного качества.

Именно «зеленая» продукция с улучшенными характеристиками может стать массовой и доступной для широкого круга потребителей, более полезной для здоровья человека, и безопасной с точки зрения влияния на окружающую среду.

Форум «Всемирный день качества-2020» проходит 12-13 ноября в Москве и является одним из главных деловых событий России и стран СНГ. Участниками Форума традиционно стали руководители федеральных и региональных органов государственной власти, представители бизнеса, в том числе, лауреаты и дипломанты конкурса на соискание премий Правительства РФ в области качества, а также представители международных организаций.