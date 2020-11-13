Все должно мыться и проветриваться. Как начнется учебная четверть в алтайских школах

Оперштаб Алтайского края принял решение о начале учебной четверти с 16 ноября. Министерство образования предложило алгоритм работы школ. Решение в каждом учебном заведении будет приниматься индивидуально, исходя из эпидобстановки, сообщает официальный сайт региона.

При низком уровне заболеваемости в каждой конкретной школе учебный процесс будет проходить в очной форме с усилением мер по пропуску, многоступенчатой термометрией, проведением влажной уборки поверхностей, соблюдением масочного режима.

Если заболеваемость вырастет, то можно будет отправить на удаленку параллели либо полностью все классы. Если заболеет более 30% педсостава, учиться придется дистанционно.

Губернатор края Виктор Томенко, который возглавляет оперштаб, обратил внимание на необходимость строжайшего контроля за соблюдением мер профилактики.

«Если начинаем учебный процесс, то повышенное внимание и контроль, в том числе с подключением родительской общественности к тому, чтобы санитарный режим функционирования учреждений образования выполнялся строго: все мылось, проветривалось, температура измерялась и входной фильтр чтобы работал. Возвращаемся к учебе только с учетом этих требований. Это аксиома, это незыблемо. Других вариантов не может быть», - подчеркнул он.

Напомним, школьные каникулы в Алтайском крае Начались 24 октября по графику, вместо традиционных 10 дней они были сразу увеличены на неделю. Первоначально предполагалось, что ученики сядут за парты 9 ноября, однако затем оперштаб продлил каникулы еще на неделю.