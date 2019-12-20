Стало известно, в каком формате пройдёт пресс-конференция Путина

Новости 12.11.2020 18:20 313

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году пройдёт в новом формате – с элементами прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передаёт ТАСС.

По словам Пескова, пресс-конференция уже готовится, однако дату он пока не назвал. Формат конференции будет необычным, поскольку ситуация тоже нетривиальная. Дмитрий Песков отметил, что формат прорабатывается таким образом, чтобы «не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства». В определённых местах планируется очное присутствие журналистов.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента подчеркнул, что эпидобстановка меняется непредсказуемо и планы могут корректироваться ежедневно.

Прошлогодняя конференция состоялась 19 декабря и длилась почти четыре с половиной часа, журналисты успели задать более 70 вопросов.