Мишустин поручил губернаторам лично проконтролировать обеспечение здравоохранения

Российский премьер-министр Михаил Мишустин 9 ноября дал главам субъектов РФ поручение взять на личный контроль ситуацию со здравоохранением в регионах.
Губернаторы должны будут проконтролировать:
Отчитаться по этим пунктам руководителям регионов следует до 16 ноября (а затем – еженедельно) в федеральный Минздрав. Кроме того, губернаторам поручено обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидобстановки в субъектах РФ и ввести на его основе в пределах установленной компетенции необходимые ограничительныы меры, притом, не допуская негативных экономических последствий.
О результатах следует доложить в Роспотребнадзор (так же – до 16 ноября, а далее – еженедельно).
Но дату его открытия так и не назвали