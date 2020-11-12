Мишустин поручил губернаторам лично проконтролировать обеспечение здравоохранения

Российский премьер-министр Михаил Мишустин 9 ноября дал главам субъектов РФ поручение взять на личный контроль ситуацию со здравоохранением в регионах.

Губернаторы должны будут проконтролировать:

Надлежащее и своевременное обеспечение ковидных госпиталей лекарствами, а также средствами защиты и диагностики;

Незамедлительное обеспечение лекарствами граждан, которые лечатся дома;

Создание резерва свободных коек.

Отчитаться по этим пунктам руководителям регионов следует до 16 ноября (а затем – еженедельно) в федеральный Минздрав. Кроме того, губернаторам поручено обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидобстановки в субъектах РФ и ввести на его основе в пределах установленной компетенции необходимые ограничительныы меры, притом, не допуская негативных экономических последствий.

О результатах следует доложить в Роспотребнадзор (так же – до 16 ноября, а далее – еженедельно).