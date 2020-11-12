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Мишустин поручил губернаторам лично проконтролировать обеспечение здравоохранения

Новости
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин 9 ноября дал главам субъектов РФ поручение взять на личный контроль ситуацию со здравоохранением в регионах.

Губернаторы должны будут проконтролировать:

  • Надлежащее и своевременное обеспечение ковидных госпиталей лекарствами, а также средствами защиты и диагностики;
  • Незамедлительное обеспечение лекарствами граждан, которые лечатся дома;
  • Создание резерва свободных коек.

Отчитаться по этим пунктам руководителям регионов следует до 16 ноября (а затем – еженедельно) в федеральный Минздрав. Кроме того, губернаторам поручено обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидобстановки в субъектах РФ и ввести на его основе в пределах установленной компетенции необходимые ограничительныы меры, притом, не допуская негативных экономических последствий.

О результатах следует доложить в Роспотребнадзор (так же – до 16 ноября, а далее – еженедельно).

На особом контроле. Власти обсудили, что делать с будущим ковидным госпиталем в Барнауле

На особом контроле. Власти обсудили, что делать с будущим ковидным госпиталем в Барнауле

Новости

Но дату его открытия так и не назвали

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Автор: Политсиб.ру

Фото: static.government.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Ирина

Не дождаться нам улучшения ситуации с медобслуживанием. Мишустин сказал на самотек все пустить.

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