Минпромторг предложил ввести лимиты на ввоз и перевозку немаркированых сигарет для личного потребления

Новости компаний 12.11.2020 16:35 287

В Минпромторге считают необходимым расширить изменения законодательство в целях борьбы с нелегальными сигаретами в дополнение к действующим мерам, сообщил на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей, заместитель Директора Департамента Системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский.

«Маркировка – точно не панацея и не выход из сложившейся ситуации с учетом роста ставки акциза на 20% в 2021 году. Мы полностью поддерживаем инициативы, которые выдвигает отрасль. Часть проектов мы вносим в Минсельхоз, часть – в заксобрание» - добавил спикер.

Проекты законов, уже находятся на рассмотрении в Государственной Думе и в Правительстве. Директор по связям с госорганами JTI Россия Василий Груздев описал комплекс инициатив. Они предполагают введение лимита для физических лиц на ввоз и перевозку немаркированных сигарет для личного потребления, повышение штрафов за нарушение правил торговли табачной продукцией, введение единой минимальной цены табачной продукции, введение уголовной ответственности за незаконное перемещение табачной и алкогольной продукции в крупном размере через государственную границу РФ с государствами-членами ЕАЭС.

По данным МВД, ежегодный рост теневого рынка подтверждается увеличением зарегистрированных правонарушений, связанных с оборотом или перемещением немаркированной табачной продукции, с 179 в 2016 году до 1263 по итогам 2019 года.

Участники Форума по борьбе с нелегальной торговлей отметили, что существуют значительные предпосылки для роста нелегального рынка в 2021 году, в первую очередь это резкий рост акциза на табак на 20%. По данным МинФина – средняя цена пачки вырастет на 20 рублей до 140 рублей. В условиях падения располагаемых доходов населения, это может подстегнуть спрос на нелегальную продукцию.

По данным исследования журнала «Эксперт», в 2019 году в Алтайском крае контрафакт и контрабанда заняли 28,3% табачного рынка. Рубцовск же оказался в числе лидеров антирейтинга с показателем 58%. Потери бюджета из-за оборота нелегальных сигарет только в Барнауле лишили бюджет 872 млн рублей за прошлый год.