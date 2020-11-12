Экс-глава алтайского сельсовета обвиняется в организации масштабных незаконных рубок леса

Начальнику Ларичихинского производственного участка ООО «Алтай-Форест» предъявлено обвинение в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным службы, с октября 2018 года по ноябрь 2019 года обвиняемый организовал незаконные рубки более 500 кубометров леса на территории Тальменского района. Региональному Минприроды этими действиями был причинен материальный ущерб на сумму свыше 6,4 млн рублей.

Интересно, что в конце сентября министерство подало к «Алтай-Форесту» сразу два иска, заседания по которым прошли 12 ноября. Один иск касается недополучения ведомством дохода от аренды лесного участка в размере 7,5 млн рублей. Следующее заседание назначено на 24 ноября, от Минприроды поступило ходатайство об уточнении исковых требований. Результаты заседания по второму иску на момент подготовки материала ещё не были известны, сам иск касался так же недополучения доходов от аренды лесного участка, его сумма составляла почти 7,4 млн рублей.

Обвиняемый до 5 января 2021 года заключён под стражу, расследование уголовного дела продолжается. Согласно источникам «Политсибру», речь идёт о бывшем главе Ларичихинского сельсовета Владимире Гребенюке.

К слову, по данным официального портала Ларичихи, все депутаты местного сельсовета, кроме одного (одной), работают либо в «Алтай-Форесте», либо в ЗАО «Ларичихинский ЛПХ».