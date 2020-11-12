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Как приросли по коронавирусу за два месяца регионы Сибири?

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Вторая волна коронавируса жестко ударила по регионам Сибири.   Минимальный прирост заболевших   составил 153%,  максимальный – 419.  Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на последней пресс-конференции,  в регионе  около половины всех случаев  коронавируса за период пандемии  были выявлены в последние два месяца.  «Политсибру» посмотрел как развитивается ситуация с коронавирусом в регионах СФО с начала сентября.

Антилидером по всем показателям стала республика Алтай.  На 1 сентября здесь было  2157 заболевших. На утро  12 ноября их было уже 9033. Прирост составил 419 процентов. Заболеваемость на  100 тысяч человек здесь  составляет 13585 и это тоже самый большой показатель в СФО.

Самый маленький прирост – 153% в Тыве. С 1  сентября с 6847 количество заболевших выросло до 10 487,  однако  республика маленькая, и  на  100 тысяч населения здесь болеет 9136 человек.

Серьезный прирост – В Кемеровской области -266%.  6527 заболевших  было на первое сентября, а на 12 ноября их стало уже 17385.  Таким образом прирост составил 266%  Здес на каждый 100 тысяч человек официально болеют коронавирусом 1125. 

По 253% дали прирост Томская область и республика Хакасия. В республике сегодня официально подтверждено  8704  случая (было 3434) и заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 5599 человек.  В Томской области  этот показатель составляет 2771.  Сегодня там  зафиксировано 14565 случаев заболевания (было 5748).

В остальных регионах прирост составил менее 200%.  В Омской области – 194 (было  9324 заболевших, стало – 18124), в Алтайском крае – 184% (11781 и 21731), в Красноярском крае – 176% (16979 и  29911), Новосибирская область – 168% (11456 и 19277) и Иркутской области (16886 и 27032).

Заболеваемость на 100 тысяч населения в регионах СФО: 

Как приросли по коронавирусу за два месяца регионы Сибири?
Как приросли по коронавирусу за два месяца регионы Сибири?
В каких регионах Сибири больше всего нашли за сутки коронавирусных пациентов

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Некоторые регионы вышли на пиковые показатели с начала пандемии

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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