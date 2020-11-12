Как приросли по коронавирусу за два месяца регионы Сибири?

Вторая волна коронавируса жестко ударила по регионам Сибири. Минимальный прирост заболевших составил 153%, максимальный – 419. Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на последней пресс-конференции, в регионе около половины всех случаев коронавируса за период пандемии были выявлены в последние два месяца. «Политсибру» посмотрел как развитивается ситуация с коронавирусом в регионах СФО с начала сентября.

Антилидером по всем показателям стала республика Алтай. На 1 сентября здесь было 2157 заболевших. На утро 12 ноября их было уже 9033. Прирост составил 419 процентов. Заболеваемость на 100 тысяч человек здесь составляет 13585 и это тоже самый большой показатель в СФО.

Самый маленький прирост – 153% в Тыве. С 1 сентября с 6847 количество заболевших выросло до 10 487, однако республика маленькая, и на 100 тысяч населения здесь болеет 9136 человек.

Серьезный прирост – В Кемеровской области -266%. 6527 заболевших было на первое сентября, а на 12 ноября их стало уже 17385. Таким образом прирост составил 266% Здес на каждый 100 тысяч человек официально болеют коронавирусом 1125.

По 253% дали прирост Томская область и республика Хакасия. В республике сегодня официально подтверждено 8704 случая (было 3434) и заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 5599 человек. В Томской области этот показатель составляет 2771. Сегодня там зафиксировано 14565 случаев заболевания (было 5748).

В остальных регионах прирост составил менее 200%. В Омской области – 194 (было 9324 заболевших, стало – 18124), в Алтайском крае – 184% (11781 и 21731), в Красноярском крае – 176% (16979 и 29911), Новосибирская область – 168% (11456 и 19277) и Иркутской области (16886 и 27032).

Заболеваемость на 100 тысяч населения в регионах СФО:

Как приросли по коронавирусу за два месяца регионы Сибири?