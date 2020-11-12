Почти 22 тысячи человек. Количество больных коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество выявленных инфицированных с начала пандемии составляет 21 967 человек, сообщает оперштаб данные на 12 ноября.

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Самый большой суточный прирост как всегда дал Барнаул (+80 человек). В Бийске выявлено 18 новых случаев, в Рубцовске – 14, Заринск – 11, Новоалтайск – семь. В Алейске, Каменском, Михайловском, Первомайском районах – по шесть заболевших. По одному или нескольку случаев в Белокурихе, Славгороде, Яровом и 29 районах края.

За минувшие сутки выздоровело 196 пациентов. Умерло 15 человек, но непосредственно от COVID-19 – восемь. Всего с начала пандемии скончалось 930 человек.

В госпиталях сейчас находится 2,6 тысяч человек с лабораторно подтвержденным ковидом и еще 1,9 тысяч - с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них тяжелобольных – 643 человека, 174 подключено к аппаратам ИВЛ.