Октябрьская инфляция в Алтайском крае составила 0,5%

В октябре 2020 года инфляция в Алтайском крае составила 0,5% относительно предыдущего месяца, передаёт Алтайкрайстат. С начала года же цены в регионе выросли на 3,3%. В октябре 2019 года инфляция в Алтайском крае составляла лишь 0,2%, а за десять месяцев цены поднимались на 2,7%.

В октябре текущего года сильнее всего подорожали непродовольственные товары, их стоимость выросла на 1%. В прошлом октябре рост шёл втрое медленнее и составил 0,3%. В то же время, с начала 2020 года инфляция в сегменте непродовольственных товаров составила лишь 3,8%, тогда как продукты питания за десять месяцев текущего года подорожали на 4,2%. В октябре 2020 года рост цен на продовольствие зафиксирован в размере 0,9%. В октябре 2019 года он был вдвое ниже и составлял 0,4%.

В сфере услуг наблюдается дефляция – за месяц они подешевели на 1%. В прошлом октябре услуги тоже падали в цене, однако не так сильно – всего на 0,3%. Дефляция в этом сегменте наблюдается на протяжении последних двух месяцев. За десять месяцев с начала года рост цен на услуги составил 1,4%.

Как показывает практика, предприятия сферы услуг зачастую сильнее всего страдают в моменты экономических спадов и кризисов, поскольку услуги – это первое, на чём население начинает экономить.