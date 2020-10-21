Алтайская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 100 млн рублей

Новости 12.11.2020 13:50 284

За 10 месяцев 2020 года Алтайская таможня выявила нарушений валютного законодательства более чем на 102 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения выявлены в ходе 111 мероприятий по предпроверочному анализу и 78 проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

По результатам проверок возбуждено 217 административных дел, нарушители оштрафованы на сумму около 818 млн рублей, в том числе по делам, возбужденным в 2019 году.

Основная доля возбуждённых дел об АП связана с несоблюдением участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям.