Алтайская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 100 млн рублей

За 10 месяцев 2020 года Алтайская таможня выявила нарушений валютного законодательства более чем на 102 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушения выявлены в ходе 111 мероприятий по предпроверочному анализу и 78 проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
По результатам проверок возбуждено 217 административных дел, нарушители оштрафованы на сумму около 818 млн рублей, в том числе по делам, возбужденным в 2019 году.
Основная доля возбуждённых дел об АП связана с несоблюдением участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям.
Отмечается, что 18,4% от всех выявленных нарушений составляют те, которые связаны с экспортом леса и лесоматериалов