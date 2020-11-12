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Алтайская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 100 млн рублей

Новости
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За 10 месяцев 2020 года Алтайская таможня выявила нарушений валютного законодательства более чем на 102 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения выявлены в ходе 111 мероприятий по предпроверочному анализу и 78 проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

По результатам проверок возбуждено 217 административных дел, нарушители оштрафованы на сумму около 818 млн рублей, в том числе по делам, возбужденным в 2019 году.

Основная доля возбуждённых дел об АП связана с несоблюдением участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям.

Сибирская таможня с начала 2020 года выявила валютных нарушений на 2,7 млрд рублей

Сибирская таможня с начала 2020 года выявила валютных нарушений на 2,7 млрд рублей

Новости

Отмечается, что 18,4% от всех выявленных нарушений составляют те, которые связаны с экспортом леса и лесоматериалов

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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