Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» передали ковидному госпиталю третью партию медикаментов

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали городской больнице №5 Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь, очередную партию наиболее востребованных медицинских препаратов.

Предприятие приобрело 50 упаковок медицинского препарата «Илсира» стоимостью около 3 млн рублей. Препарат помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов.

Это третья закупленная партия препаратов: в сентябре ковидному госпиталю передали 100 флаконов препарата «Актемра», в октябре - 200 упаковок. Общая стоимость переданных медикаментов превысила 11 млн рублей.

«Мы регулярно поддерживаем пациентов и медицинский персонал пятой городской больницы, который находится в самом центре борьбы с COVID-19. Врачи ежедневно спасают жизни и поддерживают здоровье пациентов со всего региона, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование и средства защиты. Сейчас важно всеми силами поддерживать медицину».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя - закупили для городской больницы №5 Барнаула 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов, аппарат для гемодиализа "Искусственная почка" Dialog+ стоимостью более 1,4 млн. рублей.

Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 5,3 млн рублей. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении машины скорой помощи, более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток и защитных экранов для лица.