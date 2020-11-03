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На особом контроле. Власти обсудили, что делать с будущим ковидным госпиталем в Барнауле

Новости
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Проект для оборудования ТЦ «Посуда-Центр» под ковидный госпиталь в Барнауле только начинают разрабатывать. Такое поручение на заседание рабочей группы дали специалистам «Алтайгражданпроекта», сообщает городская мэрия.

Конкретных сроков переоборудования на заседании не прозвучало. Во всяком случае, в релизе администрации этой информации  нет. Поэтому до сих пор не известно, когда же будет открыт первый в крае госпиталь на базе немедицинского учреждения.

Но, как подчеркнули власти, особое внимание будет уделено системам безопасности.

«Министерство здравоохранения и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона в ближайшее время должны принять решение по определению генерального подрядчика на выполнение работ и заключению договора аренды с собственником помещения», - уточнили в мэрии.

Напомним, госпиталь будет развернут в здании на проспекте Ленина, 154. До недавнего времени там располагался магазин посуды. Но на минувшей неделе его экстренно освободили от товаров и полок.

Все вынесли. Как из барнаульского магазина посуды делают ковидный госпиталь (фоторепортаж)

Все вынесли. Как из барнаульского магазина посуды делают ковидный госпиталь (фоторепортаж)

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Собирать товар и демонтировать стеллажи помогали добровольцы и студенты

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Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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