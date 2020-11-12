На особом контроле. Власти обсудили, что делать с будущим ковидным госпиталем в Барнауле

Проект для оборудования ТЦ «Посуда-Центр» под ковидный госпиталь в Барнауле только начинают разрабатывать. Такое поручение на заседание рабочей группы дали специалистам «Алтайгражданпроекта», сообщает городская мэрия.

Конкретных сроков переоборудования на заседании не прозвучало. Во всяком случае, в релизе администрации этой информации нет. Поэтому до сих пор не известно, когда же будет открыт первый в крае госпиталь на базе немедицинского учреждения.

Но, как подчеркнули власти, особое внимание будет уделено системам безопасности.

«Министерство здравоохранения и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона в ближайшее время должны принять решение по определению генерального подрядчика на выполнение работ и заключению договора аренды с собственником помещения», - уточнили в мэрии.

Напомним, госпиталь будет развернут в здании на проспекте Ленина, 154. До недавнего времени там располагался магазин посуды. Но на минувшей неделе его экстренно освободили от товаров и полок.