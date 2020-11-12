Суд лишил «Барнаульскую сетевую компанию» 10 лет пользования электросетями города

В конце октября Арбитражный суд Алтайского края признал недействительным дополнительное соглашение, продлевающее до 2031 года договор аренды барнаульских муниципальных электросетей ООО «Барнаульская сетевая компания» (БСК).

Согласно материалам дела, в 2006 году компания арендовала у барнаульской администрации электросети города сроком на 15 лет, то есть, до 2021 года. В 2008 году к договору аренды было подписано дополнительное соглашение, задача которого была чисто технической. Дело в том, что в тот момент Комитет по управлению муниципальной собственностью (КУМС) реорганизовывался и переименовывался, поэтому в договор аренды потребовалось внести новое наименование и изменённые реквизиты.

Оригиналы документов были переданы БСК для регистрации в Росреестре, у мэрии осталась лишь копия допсоглашения. И только в 2019 году обнаружилось, что копировался один документ, а вот на регистрацию в Росреестр был принесён уже совсем другой, причём, произошло это не в год заключения допсоглашения (2008), а семь лет спустя – в 2015 году. И в этом принятом Росреестром документе срок аренды составлял уже не 15 лет (до 2021 года), как в копии, а почти вдвое больше – 25 лет (до 2031 года).

КУМС и администрация Барнаула подали на БСК в суд. Указывалось, что, во-первых, заключение подобного допсоглашения невозможно юридически, поскольку заключать договоры аренды на срок, превышающий 15 лет возможно лишь по решению Барнаульской городской думы. Такового, как выяснилось, не принималось. А во-вторых, была проведена техническая экспертиза, которая не дала категоричных заключений, однако указала на некоторые признаки возможного подлога, которые суд счёл убедительными.

По некоторым данным, в настоящее время БСК арендует барнаульские сети по цене, примерно в семь раз ниже рыночной. «Политсибру» пока уточняет информацию. Добавим, что указанное решение арбитражного суда Алтайского края не вступило в законную силу и на него подана апелляционная жалоба.

Интересно, что незадолго до заключительного заседания (6 октября) в БСК сменился гендиректор. Новым руководителем стал бывший главный инженер предприятия.