Алтайским пенсионерам предписали соблюдать самоизоляцию до 26 декабря

В Алтайском крае людям старшего поколения предписано продолжить соблюдение режима самоизоляции по 26 декабря.

Изменения в Указ Губернатора Алтайского края внесены 11 ноября. Работающие пенсионеры смогут оформить больнипчный лист. Для этого необходимо уведомить работодателя о своем желании соблюдать самоизоляцию. Посещать поликлиники или территориальные органы Соцстраха, предоставлять документы или писать заявления не требуется.

Все больничные будут оформлены дистанционно в электронном виде. Пособие по больничному оплачивают из средств ФСС.

Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома. Под вынужденным выходом из дома понимается выход из места проживания (места пребывания) с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.