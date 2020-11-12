Вице-премьер Татьяна Голикова отнесла ситуацию с коронавирусом на Алтае к самым сложным

Республика Алтай вошла в число субъектов РФ с самой сложной ситуацией по коронавирусу. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы, её слова передаёт «Российская газета».

По словам Голиковой, критическая ситуация сложилась во всех национальных республиках Сибирского федерального округа. Так, в Республиках Алтай и Тыва значительно превышен среднероссийский показатель распространения коронавируса – 1237 случаев на 100 тысяч населения. Эти регионы, наряду с Москвой входят в число самых «сложных».

В Хакасии (и ещё в трёх регионах России) сложилась критическая ситуация с коечным фондом – его загрузка превысила 95%. Ряд СМИ и Telegram-каналов писали о том, что к прибытию проверки из федерального центра из госпиталей Хакасии, якобы, срочно выписывали больных, чтобы продемонстрировать наличие нормативного запаса свободных коек.

Показатель распространения коронавируса превышен в 35 из 85 российских регионов.