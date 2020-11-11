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Введение единого тарифа для двух Алтаев прокомментировал профильный комитет республики

Новости
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Владимир Путин одобрил предложение установить для двух Алтаев единый тариф на передачу электроэнергии. Комитет Республики Алтай по тарифам опубликовал официальный комментарий по этому поводу.

Согласно вышеупомянутым предложениям, стоимость передачи электроэнергии в Республике Алтай должна снизиться на 45%, а в Алтайском крае – вырасти на 4%. Однако стоимость передачи энергии – это лишь одна из составляющих тарифа. Республиканский комитет уточнил, что при этом конечная цена на электроэнергию для потребителей Республики Алтай снизится на 25%, для потребителей Алтайского края вырастет на 2%.

«В настоящий момент регулирующими органами Республики Алтай и Алтайского края проводится обмен информацией, оцениваются тарифные последствия и особенности такого совместного регулирования», – пояснили в комитете.

Подробный разбор ситуации приводится в утреннем материале «Политсибру» по ссылке ниже.

Экономика или политика? Почему электроэнергия в Алтайском крае вновь собирается дорожать

Экономика или политика? Почему электроэнергия в Алтайском крае вновь собирается дорожать

Новости

Президент России Владимир Путин согласовал предложение о переходе на установление единого тарифа по передаче электроэнергии в Двух Алтаях

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Stas

За что жителям региона с самыми низкими зарплатами по округу повышают плату? За то что они одни из самых добросовестных плательщиков? Маразм крепчал.

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