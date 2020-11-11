Введение единого тарифа для двух Алтаев прокомментировал профильный комитет республики

Новости 11.11.2020 18:20 490

Владимир Путин одобрил предложение установить для двух Алтаев единый тариф на передачу электроэнергии. Комитет Республики Алтай по тарифам опубликовал официальный комментарий по этому поводу.

Согласно вышеупомянутым предложениям, стоимость передачи электроэнергии в Республике Алтай должна снизиться на 45%, а в Алтайском крае – вырасти на 4%. Однако стоимость передачи энергии – это лишь одна из составляющих тарифа. Республиканский комитет уточнил, что при этом конечная цена на электроэнергию для потребителей Республики Алтай снизится на 25%, для потребителей Алтайского края вырастет на 2%.

«В настоящий момент регулирующими органами Республики Алтай и Алтайского края проводится обмен информацией, оцениваются тарифные последствия и особенности такого совместного регулирования», – пояснили в комитете.

Подробный разбор ситуации приводится в утреннем материале «Политсибру» по ссылке ниже.