Введение единого тарифа для двух Алтаев прокомментировал профильный комитет республики

Владимир Путин одобрил предложение установить для двух Алтаев единый тариф на передачу электроэнергии. Комитет Республики Алтай по тарифам опубликовал официальный комментарий по этому поводу.
Согласно вышеупомянутым предложениям, стоимость передачи электроэнергии в Республике Алтай должна снизиться на 45%, а в Алтайском крае – вырасти на 4%. Однако стоимость передачи энергии – это лишь одна из составляющих тарифа. Республиканский комитет уточнил, что при этом конечная цена на электроэнергию для потребителей Республики Алтай снизится на 25%, для потребителей Алтайского края вырастет на 2%.
«В настоящий момент регулирующими органами Республики Алтай и Алтайского края проводится обмен информацией, оцениваются тарифные последствия и особенности такого совместного регулирования», – пояснили в комитете.
Подробный разбор ситуации приводится в утреннем материале «Политсибру» по ссылке ниже.
Президент России Владимир Путин согласовал предложение о переходе на установление единого тарифа по передаче электроэнергии в Двух Алтаях
За что жителям региона с самыми низкими зарплатами по округу повышают плату? За то что они одни из самых добросовестных плательщиков? Маразм крепчал.