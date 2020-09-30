Мэр Барнаула постановил изменить городской Генплан

Новости 11.11.2020 17:30 582

Генплан Барнаула будет изменён – соответствующее постановление уже подписал глава города Вячеслав Франк, передаёт «Толк».

Приём поправок ещё не завершён, однако некоторые уже известны. Так, например, по инициативе мэрии предложены изменения для реконструкции аэропорта им. Г. С. Титова. Кроме того, горадминистрацией предложено скорректировать функциональные зоны Барнаула таким образом, чтобы позволить возведение зданий выше 75 этажей (в настоящее время допустимый максимум – 24).

Весной 2021 года новый проект Генплана планируется разместить на электронной площадке, уведомить об этом все заинтересованные органы, при необходимости (появлении возражений) будет создана специальная согласительная комиссия, которая должна будет решить возникшие противоречия не более чем за два месяца. После этого будут проведены общественные обсуждения проекта.

Таким образом, в ноябре 2021 года останется подготовить проект решения Барнаульской городской Думы о внесении поправок в Генплан, а в декабре – утвердить его.

Предложения по изменениям в Генеральный план развития Барнаула можно направлять почтой, в том числе на archbarnaul@barnaul-adm.ru, либо подать лично (с пометкой "В комиссию по землепользованию и застройке") по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Короленко, 65. Текст должен быть логично выстроен и разборчиво написан. В противном случае их не будут рассматривать.