Стекло - направо, пластик - налево. Почему в Алтайском крае не получается ввести раздельный сбор мусора

В ближайшие несколько лет регионы России должны перейти на раздельный сбор мусора. Традиционный передовик - Москва - эту систему уже внедрила. Неплохая инфраструктура есть в Казани, Перми, Воронеже и других городах. В Алтайском крае процесс, по сути, даже еще и не начался. Почему нельзя просто поставить везде контейнеры для стекла, пластика и бумаги, читайте в материале «Политсибру».

Инфраструктура не развита

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В январе 2020 года президент Владимир Путин в своем послании призвал регионы начать переход на систему раздельного сбора мусора. По данным Российского экологического оператора, 45 субъектов это уже сделали. Достаточно неплохо обстоят дела у наших соседей. В Кемерове расстановка контейнеров для раздельного сбора отходов началась в сентябре, в Новосибирске – еще с прошлого года. А Республика Алтай вошла в число семи регионов страны, где будет реализован федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Он предусматривает строительство промпарка для глубокой переработки.

Отметим, что правительство активно поддерживает подобных передовиков. Так, до конца года между успешными регионами распределят 1 млрд рублей – средства выделят на приобретение контейнеров для раздельного сбора.

В Алтайском крае мусорных контейнеров катастрофически не хватает. Но этих денег регион не получит. Пока система раздельного сбора существует преимущественно только в планах.

«Внедрение раздельного накопления отходов возможно только при условии развития инфраструктуры по переработке раздельно накопленных отходов. В настоящее время в Алтайском крае инфраструктура не развита, в связи с чем говорить о точных сроках перехода края на раздельное накопление отходов не представляется возможным», - рассказал в ответе на запрос «Политсибру» заместитель начальника управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Сергей Малков.

По данным Минстроя, в Барнауле и Новоалтайске установлено более 500 сетчатых контейнеров для сбора отходов пластика (ПЭТ-бутылок). В Рубцовске, Рубцовском, Новичихинском и Поспелихинском районах - более 300 контейнеров пластика и жестяных банок.

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А сколько вообще региону нужно таких объектов? В Территориальной схеме «заложено» 506 модулей для городов. По селам, видимо, не просчитывали. Пока же экобоксы, рассчитанные на накопление сразу нескольких фракций вторсырья (пластик, металл, стекло, макулатура), есть только в Барнауле, добавили в региональном Минприроды. Их 11 и установлены они в микрорайонах «Лазурный», «Лазурный-2» и «Невский».

Однако назвать подобный подход создающейся системой раздельного сбора можно с натяжкой. Он не встроен в процесс обращения с ТКО и опирается только на личную инициативу жителей. То есть разделять или нет – исключительно их желание. На выставленном счете за услугу «Обращение с ТКО» это никак не отражается.

Между тем, в других регионах уже активно стимулируют организацию раздельного сбора среди жителей. В первую очередь, с финансовой стороны дела. В Пермском крае участники пилотного проекта будут платить за вывоз ТКО на 5% меньше за разделение мусора.

В соседней Новосибирской области в конце сентября правительство приняло постановление, по которому собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома вправе принять решение о раздельном накоплении и оплате услуги исходя из фактического количества ТКО. Главное преимущество заключается в том, что граждане смогут платить не по установленному нормативу, а по фактическому объему образовавшихся ТКО. Местные власти считают, что нововведение создает условия для более внимательного и рационального отношения жильцов к накапливаемым отходам.

Фото: Александра Черданцева

А что у нас? В Минстрое ответили, что для успешного перехода Алтайского края на раздельное накопление твердых коммунальных отходов в первую очередь необходимо проведение информационной кампании, нацеленной на формирование экологической культуры и воспитания.

«Органам местного самоуправления рекомендуется в рамках своих полномочий на постоянной основе размещать на своих официальных сайтах и в районных средствах массовой информации материалы о целях и задачах проводимых в крае мероприятий по организации системы обращения с отходами, организовывать межрайонные, поселенческие мероприятия и акции по раздельному сбору отходов, а также принимать активное участие в краевых и федеральных мероприятиях», - сообщили в Минстрое.

Только вот как это все поможет организовать раздельный сбор на деле, а не на бумаге, не совсем понятно.

Трудности перехода

Кстати, во многих селах края не то, что раздельного сбора нет. Нет вообще еще никакого.

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По словам председателя райсовета Благовещенского района Антонины Жумигиной, в райцентре баки стоят пока только возле многоквартирных домов. До установки экобаков или хотя бы контейнеров-сеток для пластика еще очень далеко.

О том же говорит и директор ООО «Спецобслуживание – Центральное» (региональный оператор в Бийской, Заринской и Алейской зонах) Алексей Щербатов. В его зонах стопроцентный охват централизованного сбора есть только в Топчихе. В остальных селах и даже городах этот этап мусорной реформы еще не пройден.

А те баки, что установлены – не всегда отвечают техническим требованиям. Все потому, что в крае не разработаны единые рекомендации по контейнерным площадкам: какими они должны быть по размеру, подходит ли асфальтовое покрытие или лучше выбрать бетонное, могут ли стоять емкости разного цвета и объема.

Между тем, по федеральному закону № 89 разработка, утверждение и реализация региональных программ в области обращения с отходами отнесена к полномочиям субъектов. В крае за мусорную реформу отвечают Минстрой и Минприроды.

Фото: Александра Черданцева

«Политсибру» со ссылкой на экспертов отрасли уже писал о том, что два этих ведомства мало помогают в работе сферы ТКО. За последние 1,5 года не появилось ни одного нового документа, который хоть как-то бы урегулировал проблемы, накопившиеся в регионе после того, как мусорная реформа заработала.

Ситуация с площадками тому пример. Полномочия по их обустройству лежат на органах местного самоуправления. И никогда ранее не занимавшиеся этой работой сельские главы теперь вынуждены решать проблемы, как умеют. Известны случаи, когда для больших порталов пытались построить полноценную контейнерную площадку. Хотя достаточно более дешевого бетонного покрытия. А в октябре в селе Шахи Павловского района из-за неправильных площадок и вовсе несколько дней не вывозили мусор.

«Площадки предназначены для баков объемом 0,75 куба. А поставили евроконтейнеры с задней загрузкой объемом 1,1. Вес бака около 100 кг. Нужно либо делать спуск с площадки, либо менять баки», - рассказывала тогда генеральный директор ООО «Грин сити» - подрядчик регоператора «ЭКО-Комплекса» Алена Боровченко.

Иными словами, на несовершенную систему создания площадок теперь должна быть (а поручение президента исполнять придется) наложена новая, уже с раздельным сбором. Не получится ли, что муниципалитеты будут вынуждены все переделывать? Мы задавали этот вопрос представителям власти и в селах, и в районах. И некоторые откровенно отказались комментировать, потому что на них второй год реализации реформы сыплются все шишки. Критиковать опасно – вдруг край потом денег не даст на контейнеры.

«Конечно, было бы правильнее, чтобы сразу всю систему вводили с учетом перспективы раздельного сбора. И деньги на нее сразу давали. А то свалили все на местную власть. Мы бы и рады, да где денег взять», - говорит глава администрации Бурановского сельсовета Павловского района Вера Суханова.

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин рассказал «Политсибру», что его село полностью «закрыто» контейнерами. И если в какой-то момент скажут переоборудовать все под раздельный сбор, он сразу же сделает это. И деньги найдет (часть в бюджете, часть у местных предпринимателей).

Глава Залесовского района Александр Пластеев тоже морально готов.

«Мы уже сейчас смотрим на перспективу. Делаем площадки для двух баков. И когда введут раздельный сбор – один будет для пищевых отходов, второй для пластика. Пока не понятно, какими должны быть баки – пластиковыми или металлическими. Но ставим пока из металла, потому что они прочнее и подходят для работающих сейчас мусоровозов», - говорить Пластеев.

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Но такие примеры – единичны. Во-первых, далеко не в каждом сельском муниципалитете сразу найдутся деньги на переобустройство площадок. Во-вторых, кто сказал, что при раздельном сборе будет достаточно лишь двух контейнеров?

В Минстрое поясняют: раздельное накопление твердых коммунальных отходов может быть организовано несколькими способами. По фракциям (отдельно пластик, отдельно стекло и т.д.) или дуальным методом, когда отходы, подлежащие вторичной переработке, накапливаются в один контейнер, а не подлежащие – в другой.

«Принятие решения о необходимости изменения уже имеющихся контейнерных площадок или строительства новых будет зависеть от того, какой способ накопления отходов будет использоваться. Обращаем внимание, что в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию территорий муниципальных образований» на контейнерной площадке возможно установить до 10 контейнеров с учетом раздельного накопления отходов», - ответили в ведомстве.

Получается, что Минстрой уже сейчас признает, что площадки придется переделывать? А ведь это неизбежно потребует бюджетных средств.

Проблема заключается не только в деньгах, но и в самой системе, уверен эксперт ОНФ, директор СРО «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» Виктор Патудин.

«В Москве сразу сделали раздельный сбор мусора, без промежуточных стадий, как в регионах. Да, у них есть финансы. Но важнее, что у них есть четкий план и понимание, что и как делать», - говорит Патудин.

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Четкий план нужно разработать и в Алтайском крае. Но его, по мнению экспертов отрасли, нет. Ситуация складывается так, что раздельный сбор будто бы и не собираются внедрять. К тому же, все участники мусорной реформы разрознены и в одиночку решают свои проблемы. А профильные ведомства, по оценке специалистов, не занимаются урегулированием проблемных тем.

При этом Территориальная схема по обращению с отходами предусматривает создание в регионе 22 мусоросортировочных линий. Сейчас строится только одна – в Рубцовском районе. Кто будет возводить другие, за чей счет - пока остается под вопросом. Непонятно и то, зачем муниципалитеты выполняют двойную и по большому счету бесполезную работу: строят площадки, которые через два года придется переделывать?

О внедрении раздельного сбора отходов говорится еще в постановлении правительства Алтайского края №272 от 24 июля 2017 года «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Алтайского края». В частности отмечается, что раздельное накопление ТКО на территории внедряется поэтапно на основании Плана мероприятий по организации в Алтайском крае раздельного накопления ТКО, утвержденного региональным правительством.