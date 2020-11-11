Пятерка мощных смартфонов для геймеров

Современные смартфоны уже давно вышли за пределы функции «позвонить», а некоторые модели по производительности вплотную подошли к лэптопам. Специалисты e-Katalog назвали самые популярные устройства, от которых геймеры будут в восторге.

Samsung Galaxy S20 Plus

Смартфон Samsung Galaxy S20 Plus оснащен быстрым процессором Exynos 990, восемь ядер которого работают на тактовой частоте 2,73 ГГц. За прорисовку графики отвечает мобильный GPU ARM Mali-G77 MP11, а быстродействие системы без задержек в режиме многозадачности обеспечивают 8 ГБ оперативной памяти. Модель оборудована Dynamic AMOLED – дисплеем диагональю 6,7 дюйма. Частота обновления экрана заявлена на уровне 120 Гц. Предусмотрена поддержка технологии HDR10+, которая обеспечивает отличный диапазон яркости и контрастности для каждой сцены. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч.

Apple iPhone 11 Pro Max

Популярный iPhone 11 Pro Max характеризуется утонченным дизайном. Корпус изготовлен из стекла и металла. Устройство оборудовано 6,5-дюймовым дисплеем с поддержкой широкого цветового охвата и технологии True Tone. На борту — быстрый 6-ядерный процессор A13 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. Длительное время автономной работы обеспечивает литий-ионный аккумулятор на 3969 мАч. Отметим, что пыле- и влагозащита гаджета соответствует стандарту IP68.

Xiaomi Mi 10 Pro

6,67-дюймовый экран с поддержкой HDR10+, прогрессивный процессор Qualcomm Snapdragon 865, аккумулятор на 4500 мАч — главные преимущества смартфона Xiaomi Mi 10 Pro. Устройство оптимально подходит для работы с «тяжелыми» приложениями и требовательными к ресурсам играми. Частота обновления экрана заявлена на уровне 90 Гц, что особенно важно для гейминга. В экран интегрирован дактилоскопический сканер, поэтому посторонние не смогут разблокировать гаджет. Предусмотрена быстрая 50-ваттная зарядка.

Huawei P40 Pro

Новый процессор Kirin 990 5G, 8 ГБ оперативной памяти, прогрессивный графический ускоритель ARM Mali-G76 MP1, безрамочный OLED-дисплей диагональю 6,58 дюйма — сильные стороны смартфона Huawei P40 Pro. Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч. Благодаря технологии Huawei Power Up (40 Вт) есть возможность быстро восполнить запас энергии. Можно заряжать устройство беспроводным способом. Класс пыле- и влагозащиты — IP68.

OnePlus 8 Pro

Мобильный телефон OnePlus 8 Pro получил изогнутый 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 3168 × 1440. Частота обновления заявлена на уровне 120 Гц, благодаря чему картинка в высокодинамичных игровых сюжетах сменяется плавно и выглядит реалистично. На борту — 8-ядерный процессор Snapdragon 865 с тактовой частотой 2,84 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Adreno 650. Емкость аккумулятора — 4510 мАч. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки для восстановления запаса энергии с 0 до 50% потребуется всего 23 минуты!