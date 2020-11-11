Бийск может сорвать планы по капремонту в муниципалитете Алтайского края

Задолженность Бийска перед Фондом капитального ремонта за муниципальные помещения на 1 октября 2020 года составила 8,3 млн рублей. В фонде подчеркнули, что Бийск является крупнейшим неплательщиком в Алтайском крае наряду с Министерством обороны.

Начальник финансово-претензионного отдела НО РО Алтайского края «Фонд капитального ремонта МКД» Олеся Зотова заявила, что данная ситуация «может привести к срыву запланированного объёма работ и сроков их осуществления по краткосрочному плану». Регоператор обратился в прокуратуру и подал на «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска» иск в арбитражный суд.

Бийск может сорвать планы по капремонту в муниципалитете Алтайского края

При этом, в целом Бийск стал лидером края по собираемости взносов на капремонт в третьем квартале текущего года (101,79%). Кроме него план перевыполнили только Новоалтайск (100,39%) и Славгород (100,16%). В остальных городах Алтайского края собираемость не достигает 100%. Ещё хуже ситуация в районах. Так, например, в Чарышском, Советском, Смоленском районах за капремонт платят менее 60% собственников. Лишь в 23 районах собираемость платежей превышает 100%.

Бийск может сорвать планы по капремонту в муниципалитете Алтайского края

Тем не менее, средняя собираемость взносов в регионе оценивается как высокая. По отношению ко II кварталу текущего года её уровень в III квартале вырос на 3,72% и составил 98,11%. С июля по сентябрь 2020 года в Фонд капитального ремонта от собственников помещений в МКД поступило взносов и пени на сумму 269, 2 млн рублей. Таким образом, за 9 месяцев текущего года в ФКР поступило 750,8 млн рублей. С момента образования Фонда капремонта собственники задолжали свыше 479 млн рублей.

Бийск может сорвать планы по капремонту в муниципалитете Алтайского края