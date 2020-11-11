Шантаж и демарш. Глава алтайской ЛДПР Крайн ответил на обвинения депутата Боровиковой

Новости 12.11.2020 9:30 650

Глава регионального отделения ЛДПР в Алтайском крае Максим Крайн прокомментировал «Политсибру» выход из партии экс-руководителя, депутата АКЗС Евгении Боровиковой. Его ответ был довольно сдержанным, выверенным, практически без обвинений и без перехода на личности.

Он заявил, что ЛДПР пытаются дискредитировать. И признает: да, многие были недовольны его приходом (Крайн приехал на Алтай в январе 2020 года по назначению федерального руководства, раньше в крае он не жил и не работал - прим.ред.), новыми взглядами и динамикой работы.

«Но мы никогда и никому не отказываем в работе, если люди действительно приходят работать и хотят работать. Все результаты нашей деятельности всегда можно посмотреть в открытых и доступных каждому источниках», - сказал Максим Крайн.

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Также он упомянул о внутрипартийной проверке фактов, изложенных в письме члена партии Ивана Брусенко лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Брусенко сообщает о непонятной ликвидации 80 местных отделений партии и неправомерных (по его мнению) процедурах проведения конференции и формировании координационного совета.

«Результаты данной проверки и то, какие будут сделаны выводы и приняты решения, мне пока неизвестно. Может быть, с ними и связан такой демарш. Но, извините, мы не можем поддаваться на шантаж. Люди в партии состоят исключительно по собственному желанию», - добавил он.

Как ранее сообщал «Политсибру», 11 ноября, пожалуй, одна из самых ярых сторонниц Жириновского, депутат парламента Алтайского края Евгения Боровикова написала заявление о выходе из партии. Она обосновала это тем, что Максим Крайн разваливает региональное отделение, отстранив от дел всех неугодных.

Напомним, Евгения Боровикова возглавляла региональное отделение с 2015 по 2020 года (с перерывом на полгода).

Решение о ее исключении будет принято на ближайшем координационном совете.