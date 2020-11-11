Не ходите, дети, на улицу гулять: в регионах Сибири вводят новые антиковидные ограничения

На днях в Хакасии усилили ограничения по коронавирусу – детям и подросткам запретили выходить на улицу без взрослых, в Красноярске в ТРЦ отключили в Wi-Fi, а в Новосибирске снова закрыли фудкорты. Какие еще запреты действуют в разных регионах Сибири?

Алтайский край

В середине октября в крае был ужесточен масочный режим. В торговых сетях, крупных магазинах, других таких заведениях наличие масок должны проверять на входе. Ужесточили масочный режим и в общественном транспорте.

Каникулы для школьников продлили на неделю до 15 ноября. Все учреждения допобразования переведены на дистант.

Также в крае действует режим самоизоляции для пожилых людей. Строгих ограничений для заведений общепита в крае пока не ввели.

Новосибирская область

Новые ограничения подготовили в правительстве области. Планируется ввести запрет на работу фудкортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах, который продлится с 16 по 30 ноября.

В октябре в Новосибирской области также ограничили работу организаций общественного питания и ночных клубов после 24:00 и до 8:00.

Режим повышенной готовности в области продлен до конца года.

Иркутская область

В области в начале ноября ввели особые правила для тех, кто едет отдыхать в санаторий. За три дня до отъезда в учреждение отдыхающим нужно сдать анализ на коронавирусную инфекцию.

В регионе запрещены все спортивные соревнования кроме межрегиональных, всероссийских и международных турниров, однако приглашать болельщиков на такие мероприятия запрещено.

Общепит может работать до 23:00 часов, а вот деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также СПА-салонов, соляриев и саун запрещена. Музеи и зоопарки могут проводить индивидуальные и групповые экскурсии не более пяти человек, но организаторы обязаны следить за обеспечением дистанции между группами и посетителями. Бассейны и кинотеатры могут работать при условии заполнения не более 50% от установленной нормы.

Кемеровская область

Все школы и профессиональные образовательные учреждения Кузбасса до 22 ноября будут на дистанционном обучении. Высшим учебным заведениям рекомендуют проводить занятия удаленно.

Спортивные мероприятия должны проходить в области без зрителей, это ограничение также действует до 22 ноября. Запрещена работа заведений общепита с 22:00 до 8:00.

Кроме того, работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на «удаленку». Но эти меры касаются не всех организаций, в том числе требование не относится к предприятиям с непрерывным циклом работы, к компаниям угледобывающей, строительной отрасли.

Также в регионе действует масочный режим и обязательна самоизоляция для жителей старше 65 лет.

Омская область

В области с начала ноября для перевозчиков ввели запрет на оказание транспортных услуг пассажирам без защитных масок.

Предприятиям общепита запрещена работа с полуночи до шести утра. При этом разрешена продажа блюд на вынос. Региональные, муниципальные соревнования и другие массовые спортивные мероприятия отменены до особого распоряжения губернатора. Разрешено продолжить лишь состязания межрегионального и всероссийского уровня.

Масочный режим и самоизоляция для пожилых жителей обязательна.

Томская область

В Томской области режим повышенной готовности продлили до 1 декабря. Также, глава региона Сергей Жвачкин в своем обращении сказал, что как минимум до зимы будут отменены все массовые мероприятия и обязательным условием является ношение масок.

Занятия в детских учреждениях дополнительного образования до 30 ноября разрешены только в дистанционном формате. По 29 ноября включительно продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше.

Власти Томской области также рекомендовали жителям региона, которые будут сдавать тесты на коронавирус, уведомлять об этом работодателей и не покидать дома до получения результата.

Работодателям посоветовали перевести большую часть сотрудников на удаленный режим работы или ввести для них скользящие графики. Эта мера должна помочь снизить концентрацию людей как на предприятиях и в организациях, так и в пассажирском транспорте, магазинах и других общественных местах в часы пик.

Красноярский край

В кафе и ресторанах региона запрещено проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Также для работы общепита продолжает действовать правило — расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, либо между столами должны быть установлены перегородки.

В ТРЦ посетителям запрещен доступ к сети Интернет через беспроводной Wi-Fi. Помимо этого, дети до 14 лет не допускаются в торговые центры без сопровождения родителей.

Спортивные соревнования разрешены, но без присутствия зрителей. Краевые и муниципальные объекты спорта для населения временно не работают. Данная мера не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения.

Носить маски нужно не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, в лифтах.

Республика Хакасия

С 10 ноября в республике ужесточили ограничения. В школах Абакана, Саяногорска, Черногорска и Усть-Абакана ввели обязательное дистанционное обучение для 5−11-х классов. С 12 ноября на «дистанционку» уходят техникумы и колледжи Абакана, Саяногорска, Черногорска и Усть-Абакана. Вузам Хакасии также рекомендуют «применить дистанционные образовательные технологии».

Кроме того, в Хакасии вводится норма, согласно которой несовершеннолетние не могут покидать дома без сопровождения родителей или законных представителей. Исключение может быть сделано лишь для тех случаев, когда ребёнок направляется к месту учёбы, если учебный процесс осуществляется в очном формате.

Республика Тува

До 28 ноября в регионе введен запрет на проведение банкетов, а также семейных праздников и свадеб с большим количество участников. Данные ограничения касаются ресторанов, баров, банкетных залов, кафе и закусочных.

Регистрация брака в ЗАГСах проводится по предварительной записи в присутствии не более восьми человек, включая работника ЗАГС, фотографа.

Кроме того, детям до 17 лет запретили без сопровождения взрослых появляться в общественных местах. В том числе — на улице, стадионах, в парках, скверах, транспорте, магазинах и пунктах общественного питания. Исключение – дорога до образовательного учреждения.

Республика Алтай

В Республике Алтай действует обязательный масочный режим. во всех видах транспорта общего пользования, включая такси, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, на остановках всех видов транспорта, а также при посещении государственных учреждений.