Хроники коронавируса. В Алтайском крае умерло еще 15 человек

Новости 11.11.2020 13:41 1152

По данным оперштаба, за сутки в Алтайском крае подтверждено еще 232 новых случая коронавируса. Барнаул – 72, Рубцовск – 14, Бийск, Заринск – по 10 заболевших, Алейск – 9, Новоалтайск, Славгород, Яровое - по 7 заболевших, Волчихинский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Кулундинский, Михайловский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Ключевской, Косихинский, Локтевский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Залесовский, Змеиногорский, Курьинский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Быстроистокский, Егорьевский, Зональный, Краснощековский, Новичихинский, Немецкий национальный, Солтонский, Тальменский, Троицкий, Табунский, Угловский, Усть-Калманский, Усть- Пристанский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 21 731 человек, уже выздоровели 18 192 человека.

За сутки было зафиксировано 15 смертей. Из них непосредственно от COVID-19 - 5. За весь период умерло 915 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 449 человек; иные причины привели к смерти – 462 человек; на экспертизе – 4 человека.

На утро 11 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 610 человек. Кроме этого, 2 026 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 6 человек находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 661, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 177.

На территории края в инфекционных госпиталях развернуто 5574 койки, к кислороду имеют подключение 2913, с ИВЛ – 503. Резервных коек: 932.

4 721 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, 1 399 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 726 246 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края за минувшую неделю составил 272,5 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5 938 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований - 6435 за минувшие сутки