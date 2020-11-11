Смертоносный ковид. Кого из известных людей потерял Алтайский край в пандемии коронавируса

В последние пару месяцев только среди больных с коронавирусом ежедневно умирает более 10 человек. Вот только недавно в соцсетях прощались с известным барнаульским мотопутешественником Александром Нарушевичем, как накануне пришла новость о смерти каменского депутата Виктора Ноздрина. А сегодня - об уходе из жизни сразу двух врачей бийской больницы Бориса Войнова и Нины Кудиновой.

Трое алтайских медиков заболели коронавирусом после прививки Новости 10.11.2020 14:33

Ведущий инженер управления транспорта и учета электроэнергии АО «СК Алтайкрайэнерго» Александр Нарушевич находился в больнице с пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. За несколько дней до смерти он написал в соцсетях, что уже не может ни говорить, ни есть, ни пить и, скорее всего, скоро умрет.

Бывший глава местного отделения «Единой России», депутат Каманского горсовета Виктор Ноздрин умер в ковидном госпитале в Крутихинской больнице. Сейчас там проходит лечение и его сын.

Больше всех потери понесло, конечно же, медицинское сообщество. Самый первый случай - анестезиолог-реаниматолог краевого онкологического диспансера 58-летний Сергей Ходоренко, скончавшийся в начале июня.

Затем из жизни ушли главный врач железнодорожной больницы Барнаула 64-летний Александр Зальцман, заведующий отделением травматологии краевой клинической больницы 66-летний Игорь Деев, завотделением гнойной хирургии детской больницы № 7 63-летний Сергей Беляев, и.о. руководителя реанимационного отделения горбольницы №10 Юрий Кочетов. А 11 ноября стало известно о смерти сразу двух врачей-терапевтов бийской городской больницы № 2 – Бориса Войнова и Нины Кудиновой.

Среди тех, кто спасал людей от болезни, но сам не смог ее победить есть также три медицинские сестры. В их числе работница второго терапевтического отделения барнаульской поликлиники № 14 Татьяна Романова.

Есть несколько смертей было и в научной среде. В апреле скончался известный алтайский ученый Александр Скалон, который жил и работал в Москве. В августе умер бывший ректор алтайского медуниверситета Валерий Брюханов. Ему было 75 лет. Кроме COVID-19 он боролся с еще один тяжелым заболеванием.

В октябре не стало 81-летнего профессора АГМУ, бывшего завкафедрой анатомии человека Юрия Высоцкого, алтайского писателя Евгения Мамыкина (ему было всего 51 год), 64-летнего директора Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая Александра Березикова, 79-летнего легендарного диктора алтайского телевидения Сергея Маркова и 58-летней учительницы истории и общества барнаульской гимназии № 42 Тамары Дроновой.

Не так давно из жизни ушли и еще несколько известных жителей региона. Мы не знаем причин их смерти, но не можем их не упомянуть. Это участник Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры Василий Полищук, известный алтайский писатель Иван Кудинов, ученый-физиолог, член-корреспондент РАН Валерий Киселев, барнаульский коммунист Николай Ожиганов, барнаульский психолог Алексей Капранов, генеральный директор волчихинского пивзавода Виктор Скачков, доцент кафедры общей социологии АГУ Анатолий Домашев, бывший главный федеральный инспектор Алтайского края Виктор Власов, ученый, главный научный сотрудник отдела НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко Станислав Хабаров.

По данным на 11 ноября в регионе умерло 915 человек. Примерно половина именно из-за коронавируса, половина из-за других заболеваний, но на фоне заражения ковидом.