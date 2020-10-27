Жилищное строительство в Республике Алтай растёт, а в Алтайском крае – нет

В Республике Алтай и ещё пяти регионах Сибирского федерального округа растут объёмы строительства многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.
Рост объемов жилищного строительства в Республике Алтай составил 47%, оказавшись самым высоким в округе. Омская и Томская области, например,, прибавили всего 28% и 23% соответственно. Республика Хакасия и Кузбасс продемонстрировали рост на 4%. В Республике Тыва строится первый с начала года многоквартирный дом площадью шесть тысяч квадратных метров.
Несмотря на всё это, в целом в Сибири объем строительства с начала года сократился на 5,6% (в среднем по России – на 8%). Из данных ДОМ.РФ следует, что падение затронуло Алтайский и Красноярский края, а также Иркутскую и Новосибирскую области.
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Алтайском крае, за январь-сентябрь 2020 года составил 47,8 млрд рублей, это на 13,5% больше, чем в 2019 году