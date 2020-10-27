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Жилищное строительство в Республике Алтай растёт, а в Алтайском крае – нет

Новости
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В Республике Алтай и ещё пяти регионах Сибирского федерального округа растут объёмы строительства многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Рост объемов жилищного строительства в Республике Алтай составил 47%, оказавшись самым высоким в округе. Омская и Томская области, например,, прибавили всего 28% и 23% соответственно. Республика Хакасия и Кузбасс продемонстрировали рост на 4%. В Республике Тыва строится первый с начала года многоквартирный дом площадью шесть тысяч квадратных метров.

Кроме того, Республика Алтай лидирует и по объёму жилья, возводимого с использованием счетов эскроу (68%). Несколько отстают от неё Хакасия (56%) и Красноярский край (50%).

Несмотря на всё это, в целом в Сибири объем строительства с начала года сократился на 5,6% (в среднем по России – на 8%). Из данных ДОМ.РФ следует, что падение затронуло Алтайский и Красноярский края, а также Иркутскую и Новосибирскую области.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Евгений Кулик

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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