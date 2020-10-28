#МыВместе. Как алтайские депутаты «волонтерят» в период пандемии

Новости 11.11.2020 12:23 380

С самого начала пандемии в рамках всероссийской акции #МыВместе в Алтайском крае работает волонтерский штаб. В числе соорганизаторов - региональное отделение «Единой России». В пресс-службе партии рассказали, как депутаты и активисты помогают добровольцам, медучреждениям и их семьям. ЕР активно участвовала в работе штаба и в первую (весеннюю) волну, и во вторую (осеннюю).

Так, например, пару недель назад депутат краевого парламента, член Президиума регионального политсовета ЕР Татьяна Ильюченко передала специалистам управления соцзащиты по Бийску, Бийскому и Солтонскому районам партию средств индивидуальной защиты.

«Они тоже на передовой. Каждый день общаются с большим количеством посетителей. И индивидуальной средства защиты им приходится носить постоянно», - пояснила Татьяна Ильюченко.

Чуть раньше ее коллега по партии и президиуму, депутат Госдумы Наталья Кувшинова помогла Алтайскому краевому клиническому центру охраны материнства и детства, на базе которого с сентября развернут ковидный госпиталь, - передала средства для ухода за тяжелобольными пациентами.

Алтайские депутаты просят Госдуму расширить число получателей доплаты к страховой пенсии Новости 28.10.2020 12:55

Депутат Госдумы, заведующий кафедрой терапии и общей врачебной практики лечебного факультета АГМУ Валерий Елыкомов сам стал волонтером. Вместе с активистами штаба #МыВместе он помогал пожилым барнаульцам получать льготные лекарства и покупать медикаменты в аптеке, продукты в магазине, консультировал обратившихся за помощью.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев уже неоднократно предоставлял антисептики ковидному госпиталю Бийска, Бийскому медколледжу и Алтайскому архитектурно-строительному колледжу.

Думец Виктор Зобнев предоставит Рубцовской горбольнице №3 баллоны с медицинским кислородом, чтобы обеспечить бесперебойную медпомощь пациентам на ИВЛ.

Дмитрий Аганов, депутат краевого парламента, развез в больницы, детские сады и школы Барнаула уже около 150 тысяч таблеток средства для дезинфекции «Дезхлор» и более 10 тысяч защитных масок. Очередную партию антисептика он передал накануне в городскую поликлинику №12.

12,6 тысяч медицинских масок в учреждения соцсферы в Павловском и Ребрихинском районах передал депутат АКЗС Анатолий Вытоптов. Его коллега по Заксобранию Николай Якушев совместно с алейскими бизнесменами обеспечил недостающими средствами индивидуальной защиты медиков центральной больницы, который сейчас работает в статусе ковидного госпиталя. А депутат АКЗС Артем Шамков помог с обеспечением питанием волонтеров, работающих в штабе акции #МЫВМЕСТЕ.

И все это только во вторую волну пандемии. Во время первой депутаты также передавали медикам, волонтерам и соцработникам антисептики, маски, перчатки, защитные костюмы. Покупали бытовую технику и привозили питание для медиков, работавших в красной зоне, помогали их семьям. Предоставляли автомобили для работы. Например, в апреле транспорт получили больницы Барнаула, Рубцовска, а также Диагностический центр Алтайского края.