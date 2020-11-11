Я не падальщик. Экс-руководитель ЛДПР в Алтайском крае Боровикова вышла из партии

Новости 11.11.2020 11:20 1810

Депутат парламента Алтайского края, в прошлом возглавлявшая региональное отделение ЛДПР Евгения Боровикова покинул партию из-за внутренних конфликтов. Об этом она сообщила «Политсибру» утром в среду, 11 ноября. Незадолго до этого она написала заявление о выходе из политической организации, в которой состояла более 14 лет.

О причинах ухода

Главная причина - изменения, которые привнес в работу партии назначенный федеральным руководством в январе 2020 года Максим Крайн. А также влияние на региональную ячейку депутата Госдумы (не от края, но край курирует) Елены Строковой. После обновления руководства, по словам Боровиковой, рядовые члены партии были лишены права голоса и отлучены от деятельности ЛДПР.

«Работа с активом не ведется, они не имеют ни малейшей возможности участвовать в жизни партии. Например, это касается партийных конференций. Я входила в прошлый состав КС до мая, который странным образом куда то делся. Нам, как членам КС, почему-то не сообщили о роспуске, не объяснили причин такого решения. На сайте регионального отделения и в социальных сетях не было и намека о том, что старый КС распущен и будет избран новый, что будет проходить конференция. Членов партий не уведомили и о ликвидации 80 местных и первичных отделений, в Алтайском крае оставили четыре отделения ЛДПР», - написала она в своем сообщении для СМИ.

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Новый совет выбрали 12 мая с нарушением регламентов, все семь новых членов КС подконтрольны Крайну, считает Боровикова.

«Всем членам партии, не входящим в круг людей «угодных» новому руководителю заблокированы все входы и выходы. К нему не подступиться, с людьми он не разговаривает, работать им не дает. Сейчас же в партии есть только два мнения: Максима Крайна и неправильное. Соответственно, и все партийное строительство основано на том «угоден» или «неугоден» конкретный человек Крайну», - добавила она.

Евгения Боровикова считает, что новое руководство просто не умеет работать «в полях» и не слышит людей, а также не проводит предвыборной работы.

Это стало причиной и для еще одного внутрипартийного конфликта - член ЛДПР Иван Брусенко подал в суд на руководство за нарушение проведения конференций и формирования КС.

О том, что будет дальше

«Мне жаль, что живой механизм ЛДПР развалился на глазах, искренне жаль партию, что власть получили такие люди. Мне жаль, что Владимир Жириновский не осведомлен о том, что тут происходит. Но считаю, что я поставила точку в этих отношениях. Когда-то в 2006 году я в вступила в ЛДПР, сейчас пришло время из нее выходить», - сказала она.

И добавила, что не опасается исключения «задним числом», каких-то санкций против нее, как депутата.

«У меня есть свои жизненные принципы, я не «падальщик», чтобы копаться в помойке и уж тем более в «чужом грязном белье». Может некоторые воспринимают меня скандальным человеком, но я привыкла говорить все прямо в лицо. Я не хочу идти дальше с этими людьми. Я люблю ЛДПР, уважаю Владимира Жириновского. Эти 14 лет были хорошими, потому что был Владимир Семенов. Да, не все всегда шло гладко, но был живой диалог, была команда», - подчеркнула Боровикова.

Депутат заявляет, что остается верной принципам партии, но больше участвовать в жизни регионального отделения не может - «чаша терпения переполнена».

P.S. Редакция «Политсибру» обратилась за комментарием к Максиму Крайну. Он подтвердил, что заявление получено, но пока не рассмотрено. Свою позицию по этому конфликту он готов предоставить, но чуть позднее.