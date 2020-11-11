Я не падальщик. Экс-руководитель ЛДПР в Алтайском крае Боровикова вышла из партии

Депутат парламента Алтайского края, в прошлом возглавлявшая региональное отделение ЛДПР Евгения Боровикова покинул партию из-за внутренних конфликтов. Об этом она сообщила «Политсибру» утром в среду, 11 ноября. Незадолго до этого она написала заявление о выходе из политической организации, в которой состояла более 14 лет.
Главная причина - изменения, которые привнес в работу партии назначенный федеральным руководством в январе 2020 года Максим Крайн. А также влияние на региональную ячейку депутата Госдумы (не от края, но край курирует) Елены Строковой. После обновления руководства, по словам Боровиковой, рядовые члены партии были лишены права голоса и отлучены от деятельности ЛДПР.
«Работа с активом не ведется, они не имеют ни малейшей возможности участвовать в жизни партии. Например, это касается партийных конференций. Я входила в прошлый состав КС до мая, который странным образом куда то делся. Нам, как членам КС, почему-то не сообщили о роспуске, не объяснили причин такого решения. На сайте регионального отделения и в социальных сетях не было и намека о том, что старый КС распущен и будет избран новый, что будет проходить конференция. Членов партий не уведомили и о ликвидации 80 местных и первичных отделений, в Алтайском крае оставили четыре отделения ЛДПР», - написала она в своем сообщении для СМИ.
Новый совет выбрали 12 мая с нарушением регламентов, все семь новых членов КС подконтрольны Крайну, считает Боровикова.
«Всем членам партии, не входящим в круг людей «угодных» новому руководителю заблокированы все входы и выходы. К нему не подступиться, с людьми он не разговаривает, работать им не дает. Сейчас же в партии есть только два мнения: Максима Крайна и неправильное. Соответственно, и все партийное строительство основано на том «угоден» или «неугоден» конкретный человек Крайну», - добавила она.
Евгения Боровикова считает, что новое руководство просто не умеет работать «в полях» и не слышит людей, а также не проводит предвыборной работы.
Это стало причиной и для еще одного внутрипартийного конфликта - член ЛДПР Иван Брусенко подал в суд на руководство за нарушение проведения конференций и формирования КС.
«Мне жаль, что живой механизм ЛДПР развалился на глазах, искренне жаль партию, что власть получили такие люди. Мне жаль, что Владимир Жириновский не осведомлен о том, что тут происходит. Но считаю, что я поставила точку в этих отношениях. Когда-то в 2006 году я в вступила в ЛДПР, сейчас пришло время из нее выходить», - сказала она.
И добавила, что не опасается исключения «задним числом», каких-то санкций против нее, как депутата.
«У меня есть свои жизненные принципы, я не «падальщик», чтобы копаться в помойке и уж тем более в «чужом грязном белье». Может некоторые воспринимают меня скандальным человеком, но я привыкла говорить все прямо в лицо. Я не хочу идти дальше с этими людьми. Я люблю ЛДПР, уважаю Владимира Жириновского. Эти 14 лет были хорошими, потому что был Владимир Семенов. Да, не все всегда шло гладко, но был живой диалог, была команда», - подчеркнула Боровикова.
Депутат заявляет, что остается верной принципам партии, но больше участвовать в жизни регионального отделения не может - «чаша терпения переполнена».
P.S. Редакция «Политсибру» обратилась за комментарием к Максиму Крайну. Он подтвердил, что заявление получено, но пока не рассмотрено. Свою позицию по этому конфликту он готов предоставить, но чуть позднее.
Это животное , развалило ЛДПР в Алтайском крае и все свои заслуги списала на Крайна , при них ЛДПР был комерческим ларьком , Крайн обрубил возможности зарабатывать на партии и крысы побежали искать новое поле деятельности , вопрос , где и в какой партии всплывёт это....?
Тетка бабки рубила.
Корабль ЛДПР начал менять курс, и уже не тонет! Все помнят как перед выборами президента пол края остались без координаторов, когда у штурмовала была Боровикова, а виновником теперь стал Максим Крайн! Уходя не нужно гадить, после Вас и так убираться приходиться Максиму! А в целом, новость хорошая!
Что же госпожа Боровикова не рассказывает как её подняли в ЛДПР и общими усилиями партийцев (которых она после кинула) добились её назначения в АКЗС ? И как она со своими подельниками делили власть между друг другом передавая координаторство из рук в руки ?! Как партия стала "для друзей" Евгении Анатольевны?! Крайн Максим закрыл лавочку комерческой деятельности, и теперь должен расхлебывать её проблемы которые она же наделала! Почему молчит и не рассказывает об этом? Стыдно должно быть!
Вопрос Акимовой, а т.к. Боровикова получила мандат депутата АКЗС пройдя по партсписку партии, не должна ли она автоматически сдать партийный мандат и уступить место следующему по списку партийцу????? Раньше такая норма в ЗС АК работала!!!!! а у нее ипотека, опять бестолковая не подумала, т.к. нечем, "ума, то нету"!!!
Ага, всех кинула, обманула, обосрала, разогнала, нормальные и адекватные покинули отделение, остались такие же бараны как сама, а теперь москвич виноват, так он ведь делает, что ему ВВЖ велит, у них же вертикаль, сама каждый раз об этом твердит, один Семенов хороший, остальные все негодяи мерзавцы!!!
Макс, быстрее собирай коорсовет и закрывай вопрос, "Боровикова и ее бригада с возу, меньше навозу"!!!!
С приходом Максима Крайна, в отдаленные районы Алтайского края, наконец дошла атрибутика, о которой ходило столько "мифов и легенд" между партийцами. Никогда не лезли в региональное отделение, но эта новость беспредел! Пока она была координатором АРО можно было мечтать только о помощи! С приходом Крайна эта помощь держится не только на словах, но и на деле! Так наговаривать на человека который решает колапс устроенный Боровиковой в партии ЛДПР это не мыслимо! Мы полностью поддержим Максима Крайна если это будет необходимо! Крайн работает на край! Боровикова только на край кармана своего работала и её посредников!
ВВЖ, Стас Михайлов, Владимир Семенов - остальные все унылое говно!!!!! Ура, домой в деревню, в Панкрушиху!!!!! Дрожите земляки, еду я на родину, подымать колхоз - уродину!!!!
Лично не могу сказать ничего о её руководстве, но ряд однопартийцев утверждает, что преобладали корыстных мотивы деятельности.
При Е.А. Боровиковой столько людей ушло! Сидела в своём штабе и было всё закрыто! Атрибутики в районы не отправлялись, и сейчас она рассказывает о том что штабы были полные людей? Где все эти люди которые хоть одно доброе слово скажут в её поддержку? Её соучастники?! Её подельники которые точно так же воровали и делили власть между друг другом? Или гнали водку на партийной машине с казахстана в 2015 году??? Может те кто своровали миллион рублей на помощь людям в 2016?? Позор Евгения позор...
Цытата (http://barnaul-news.net/other/2018/05/16/124478.html): Евгения Боровикова, координатор регионального отделения ЛДПР: — Мы приглашаем на совет в субботу всех, в том числе и координаторов местных отделений, чтобы всем донести мысль: существует партийная дисциплина, которую все должны соблюдать. А если вы этого не делаете, то существует п. 4.13 устава партии — об исключении. Я считаю, что это вообще применимо к любой партии: зачем ты в нее вступаешь, если не хочешь считаться с дисциплиной, решениями руководства и т. д.? Ведь большая часть депутатов прошли по партийным спискам. Люди голосовали не лично за них, а за партию, за эти четыре буквы — ЛДПР. Так будьте добры представлять именно партию, быть ей благодарными, что она вам дала этот статус. Как же мы были голословны, а что теперь! Пошли по тем же стопам! Вспомните свои же слова!
Максимка, а что все комменты с банфакса скопированы, мог бы и ченить по оригинальной придумать)))
Я знаю, какое говно в этом отделении
ЛДПР потекло. Вымрет вместе с Вольфовичем.
Довели даже эту