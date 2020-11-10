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Какое место занял алтайский губернатор в октябрьском рейтинге публичной активности

Рейтинги
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял четвёртое место по Сибирскому федеральному округу в октябрьском рейтинге публичной активности губернаторов, составленном Telegram-каналом «Незыгарь».

Активность глав субъектов РФ по версии «Незыгаря» делилась на очень высокую, высокую, умеренную и низкую. Большинство руководителей регионов Сибири проявили низкую активность. Умеренно активными оказались главы республик Алтай и Тыва – Олег Хорохордин и Шолбан Кара-оол, а очень высокую активность проявил только губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как количество проведённых главой региона визитов, совещаний, приёмов, встреч с общественностью, представителями бизнеса и федеральных властей, а также медийность и активность в социальных сетях.

Насколько высокой оказалась репутация алтайского губернатора и его сибирских коллег

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Рейтинги

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял седьмое место по Сибирскому федеральному округу и 65 – в общероссийском ноябрьском рейтинге репутации глав регионов

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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