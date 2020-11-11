Какое место занял алтайский губернатор в октябрьском рейтинге публичной активности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял четвёртое место по Сибирскому федеральному округу в октябрьском рейтинге публичной активности губернаторов, составленном Telegram-каналом «Незыгарь».

Какое место занял алтайский губернатор в октябрьском рейтинге публичной активности

Активность глав субъектов РФ по версии «Незыгаря» делилась на очень высокую, высокую, умеренную и низкую. Большинство руководителей регионов Сибири проявили низкую активность. Умеренно активными оказались главы республик Алтай и Тыва – Олег Хорохордин и Шолбан Кара-оол, а очень высокую активность проявил только губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как количество проведённых главой региона визитов, совещаний, приёмов, встреч с общественностью, представителями бизнеса и федеральных властей, а также медийность и активность в социальных сетях.