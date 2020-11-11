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Начальник алтайского управления по печати Нечепуренко покидает пост. И вскоре возглавит ЦУР

Новости
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Евгений Нечепуренко написал заявление по собственному желанию об уходе с поста начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Об этом «Политсибру» сообщили в управлении.

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Исполнение обязанностей возложено на одного из двух его заместителей - Вячеслава Киричука. По нашим данным, именно его рассматривают в качестве нового руководителя информационного блока.

Также по нашим данным, Нечепуренко возглавит создаваемый в крае Центр управления регионом (ЦУР). К работе он приступит уже в конце этой или начале следующей недели. Ведомство будет курировать взаимодействие органов власти и подведомственных организаций с жителями. Проектный офис возьмет на себя мониторинг и обработку  обращений граждан.

Евгений Нечепуренко был главой управления дважды: с ноября 2018 года по настоящее время при губернаторе Викторе Томенко и с 2006 по 2014 годы при губернаторе Александра Карлине.

Автор: Александра Черданцева

Фото: со страницы Евгения Нечепуренко в Фейсбуке

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Юрий

Вот вопрос. А не хватит сочинять новые чиновничьи структуры и раздувать эту армию пожирателей бюджета. А название? Ну назовите фио кто его сочинил. Вот по названию- должность губера лишняя получается?

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