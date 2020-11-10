Барнаульские депутаты проголосовали за назначение Овсянникова главой Октябрьского района

Новости 11.11.2020 9:59 575

Депутаты Барнаульской гордумы поддержали кандидатуру экс-главы Троицкого района Андрея Овсянникова на должность главы Октябрьского района краевой столицы. За него проголосовало большинство народных избранников, сообщили «Политсибру» в пресс-службе представительного органа.

«Так не делается». Справедливороссы Барнаула раскритиковали несогласованное «назначение» главы района Новости 10.11.2020 13:12

Голосование прошло 10 октября опросным методом. В день, когда предыдущий глава района Вячеслав Новиков написал заявление об отставке.

Однако сколько конкретно депутатов его поддержали, в БГД сообщить затруднились. Скорее всего, часть депутатов пока не передала опросные листы и окончательный подсчет голосов еще ведется.

UPD: как чуть позже сообщили в БГД, за назначение Овсянникова выступили 34 депутата из 40, один был против, остальные не голосовали

Известно, что среди несогласных - фракция «Справедливая Россия». Как накануне заявила эсэрка Оксана Молодых, народным избранникам не дали возможности «принять взвешенное и консолидированное решение», потому что на раздумье дали всего один день.

Депутата от «Единой России» Марина Понкрашева раскритиковала коллег за позицию «Баба Яга против».

«Мало времени на что? Биографию прочитать?! Сегодня прошла встреча депутатов разных фракций с Андреем Овсянниковым, где присутствующие могли задавать вопросы. Опять же из-за ситуации с COVID-19 я присутствовать на ней не смогла, но насколько я знаю, у всех желающих была возможность задать вопросы и принять решение. Я тоже депутат, но не поленилась и позвонила сама, и вопросы интересующие задала», - написала она в своем Телеграм-канале

Андрею Овсянникову 37 лет. В разные годы он работал в «Автодорстрое» Барнаула, «Барнаулавтодоре», был руководителем МУП «Дорожник-1» Центрального района города. В феврале 2016 года был назначен главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула. А в декабре 2017 года избран главой Троицкого района Алтайского края. Это пост он покинул по собственному желанию в октябре 2020 года.

Вячеслав Новиков был вынужден написать заявление после скандала с лишением прав за отказ пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.