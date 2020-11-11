Экономика или политика? Почему электроэнергия в Алтайском крае вновь собирается дорожать

Новости 11.11.2020 10:40 1112

Президент России Владимир Путин согласовал предложение о переходе на установление единого тарифа по передаче электроэнергии в некоторых смежных субъектах РФ. В частности, предлагается установить единую стоимость по передаче электроэнергии для Республики Алтай и Алтайского края. При этом тариф на передачу электричества для жителей республики снизится на 45%, а для жителей края – вырастет на 4%. Записка с резолюцией главы государства опубликована Telegram-каналом «Неляпунов».

Обратите внимание также на то, что в поданной президенту записке отмечается, что «данный подход согласован с первым заместителем руководителя администрации президента РФ С.В. Кириенко и помощником президента РФ М.С. Орешкиным». Между тем, последний является не только помощником президента, но и куратором Республик Алтай, Тыва и Карелия, наряду с Алтайским краем вошедших в десятку субъектов РФ, для решения проблем которых разрабатывались индивидуальные программы социально-экономического развития.

Каким видели будущее региональной энергетики кураторы Алтайского края

Алтайским краем и разработкой программы его развития занимались совсем другие кураторы. Первым стал министр труда РФ Максим Топилин, впоследствии на этом посту его сменил Антон Котяков. В начале года алтайский политтехнолог Константин Лукин указывал, что за семь месяцев своего кураторства Топилин мало что успел сделать для края и выражал мнение, что назначение Котякова ситуацию не изменит.

Что касается электроэнергетики, то о планах по её развитию в рамках индивидуальной программы рассказали в Минэнерго Алтайского края. В августе «Политсибру» направил вопросы о ситуации с электроэнергетикой в регионе на имя главы министерства Вячеслава Химочки. Ответ (кстати, весьма подробный и оперативный) пришёл 24 августа. Судя по его тексту, на тот момент (то есть, 2,5 месяца назад) краевые власти видели будущее алтайской электроэнергетики совершенно иначе.

В частности, в рамках индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Алтайского края рассматривались:

«Предложения о включении Алтайского края в перечень субъектов РФ, на территории которых устанавливаются дифференцированные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) электрической сети, а также разработке механизма ценообразования на оптовом рынке электрической энергии (мощности), позволяющего создать предпосылки для недопущения необоснованного роста стоимости электрической энергии (мощности)».

Похоже, теперь этим планам сбыться не суждено. Какие это может иметь последствия для Алтайского края? Как рассказали «Политсибру» в краевом Минэнерго, высокие тарифы на услуги естественных монополий в Алтайском крае, в том числе, в силу территориальных особенностей, являются одним из основных сдерживающих факторов развития промышленного производства. Последнее же, как известно, является основным фактором роста благосостояния граждан.

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Особенности электроэнергетики двух Алтаев

По данным министерства, особенность энергосистемы Алтайского края такова, что потребление электроэнергии здесь превышает выработку, а недозагруженность основных источников электроэнергии — тепловых электростанций края – в период осенне-зимнего максимума нагрузок составляет порядка 40%. В течение длительного времени производимая в крае электроэнергия на 60-70% покрывает потребности региона, а остальная поступает перетоком по сетям 220-500 кВ из соседних профицитных энергосистем, вместе с энергосистемой Республики Алтай и Алтайского края составляющих объединённую энергосистему Сибири.

Советник генерального директора филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Лариса Кошкина направила «Политсибру» письмо с данными по энергопотреблению в объединённой энергосистеме Сибири за десять месяцев 2020 года. Из него следует, что с начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири снизилось на 0,9% относительно января – октября 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,3%.

При этом, выработка за тот же период снизилась на 0,6%, а без учёта влияния дополнительного дня високосного года – на 1%. В энергосистеме Алтайского края и Республики Алтай выработка снизилась на 8,5%, а без учета влияния дополнительного дня високосного года – на 8,9%. Потребность двух Алтаев в электроэнергии покрывалась как раз перетоком из смежных энергосистем.

По данным ОДУ Сибири, выработка превышала потребление лишь в системах Красноярского края и Тывы, Республики Хакасия, а также (незначительно) в Иркутской области. Видимо, из этих регионов два Алтая и получали недостающую энергию.

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Останутся ли рентабельными солнечные электростанции Республики Алтай?

В целом по Сибири объём выработки ТЭС снизился на 11,5%, ГЭС – увеличился на 9%, а СЭС – вырос на 235%. Последние активно развивались как раз в Республике Алтай, где их введено в эксплуатацию уже семь. Только в октябре выработка республиканских солнечных электростанций составила 8,9 млн кВт•ч. Что же касается Алтайского края, то в Минэнерго «Политсибру» сообщили, что ранее в крае планировалось строительство двух СЭС для поставок электроэнергии на оптовый рынок, однако затем инвестор захотел поставлять энергию в розницу. Это привело бы к повышению тарифов, поэтому реализация проекта была приостановлена.

Успех же солнечной энергетики в Республике Алтай обусловлен не только тем, что выбора у региона, в силу особенностей ландшафта, практически нет, но и очень высокой стоимостью электроэнергии. Местные СЭС рентабельны благодаря тому, что в республике электроэнергия стоит дороже, чем в любом другом регионе России. Об этом 22 октября напомнил Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, проводивший в этот день совещание по развитию энергосетевого комплекса республики совместно с гендиректором «Россети Сибирь» Павлом Акилиным. Поэтому весьма сомнительно, что рентабельность алтайских СЭС после снижения тарифов на 45% сохранится.

Много согласных

На этом же совещании Олег Хорохордин подчеркнул, что правительство республики уже больше года вместе с руководством компании «Россети Сибирь» разрабатывает механизмы и меры для потенциального снижения стоимости электроэнергии в регионе (это являлось одним из предвыборных обещаний нынешнего главы региона – прим.ред.). Павел Акилин в ответ сообщил, что этот вопрос обсуждается в правительстве РФ «на самом высоком уровне».

Спустя пять дней – 27 октября – президенту РФ Владимиру Путину была подана записка с предложением установить единую стоимость по передаче электроэнергии для Республики Алтай и Алтайского края. 4 ноября глава государства выразил согласие с предложением.

Однако для того, чтобы решение вступило в силу, требуется также согласие глав двух Алтаев – Олега Хорохордина и Виктора Томенко. И если согласие первого ни малейших сомнений не вызывает, то голос Виктора Томенко в этом деле может оказаться решающим.